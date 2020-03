Különleges születésnapi ünnepségre készülnek Móron

Idén harmincéves a sérülteket, időseket és nagycsaládosokat segítő Bice-Bóca Egyesület. A jótékonysági est a Wekerlében lesz, március tizenharmadikán.

Lázas igyekezettel készülnek a bicebócák Móron, mert a tervek szerint fergeteges születésnapi hangulat fogadja majd a meghívott vendégeket és az érdeklődőket, felajánlókat a jótékonysági estre és koncertre. Az ok az, hogy 1990 óta létezik hivatalosan is a Bice-Bóca, amely felvállalta a szociális alapellátások javítását, fogyatékos és mozgássérült gyermeket nevelő családok, idős emberek segítését is. A rövidített néven hívja őket mindenki, de valójában ők a Bice-Bóca Hátrányos helyzetűek és Nagycsaládosok Egyesülete.

Harminc éve Tényi Sándorné Helga vezeti a szervezetet, így nemcsak az egyesület harmincéves, hanem az elnöki megbízatás is. Nemcsak az mutatja, hogy jól végzi a dolgát, hogy egyre több tagjuk van, vagy hogy az önkéntes programba bekapcsolódva lelkes fiatalokat is fogadnak, hanem az is, hogy a bicebócák csapata egy család, egy hatalmas, egymásra és a világra figyelő és nyitott család.

Ez a sérültekből, azok családtagjaiból, barátaiból és sok támogatóból álló család tart születésnapot 13-án a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban este hatkor. Akik a TDM irodában vagy a Bice-Bóca segítőknél megveszik a támogatói jegyeket, azok nem pénzt adnak az egyesület működésére, hanem élményeket adnak egy olyan család tagjainak, akik leküzdve a testi és fizikai akadályokat mosolyogva mennek kirándulni, lépnek fel a rendezvényeken, énekelnek a színpadon vagy szavalnak verseket. Az est folyamán is fellépnek maguk a házigazdák, őket Szabó Ádám követi majd zenésztársaival.