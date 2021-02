Különleges Kárpát-medencei kerámiák, erdélyi várak Dinnyésen

Egyre több történelmi jelentőségű vagy éppen kevésbé ismert várba költözhetnének be a kis tündérek Dinnyésen. A Várpark egy igazi mesevilág, házigazdája az idei évben is különleges meglepetésekkel készül.

Télvíz idején jártunk ismét a Dinnyési Várparkban, ahol már most látszik, mennyi újdonsággal várja majd a látogatókat az idei évben Alekszi Zoltán, a terület házigazdája. Minden évben kitalál és megvalósít ugyanis valamit, aminek csodájára járnak az érdeklődők. Idén sem lesz ez másképp: a beléptetőrendszer technikai fejlesztésén és az infrastruktúra javításán túl a tartalom is gyarapodott a parkban.

– Elkészült a Kárpát-medencei fazekas kiállítás, a várkutatók emlékháza is létrejött, ahol a várparkról készült 14 perces új filmet lehet majd megnézni. Várakról készült grafikák és a várkutatókról való megemlékezés látható a falon – mutat körbe az illusztris társaságra utalva a házigazda, külön kiemelve Siklósi Gyulát, megjegyezve: természetes, hogy ő is itt van. Az emlékház egy kis faépület, éppúgy, ahogy az összes többi is a parkban. Mindegyiknek különleges jelentősége van: az egyikben kiállítás, a másikban műhely rejlik, s van, amelyik régi magyar templom belső tereit idézi. Itt minden a magyarság hagyományainak, múltjának, történelmének felelevenítéséről szól, úgy, hogy az érthető és élvezhető legyen a legkisebbeknek éppúgy, ahogy a nagyobbaknak és a felnőtteknek is. Két épületet is újdonságokkal rendezett be idén Alekszi Zoltán: – Tizenkét fazekas tájegységből nyolcvan tárgyat állítottunk ki. Az eredetiekhez megszólalásig hasonló, valósághű darabok ezek, melyeket egy család készített, akik kerámiák, szobrok készítésével foglalkoznak – s mutatja is őket a büszke tulajdonos. Aki körül csendesen kapirgál Pakk, a tyúk. Igen, ez a neve, hogy miért, az rejtély, de sajnos ezúttal nem csatlakoznak hozzá a társai. Tavaly még csapatostul totyogtak az épületek, várak környékén, kergették őket a gyerekek előszeretettel. Hová tűntek? – kérdem. – Sajnos Pakkot kivéve mindet elvitték a rókák. Őrá éppen ezért most már nagyon vigyázunk, estére bezárjuk a házba, saját ketrece van – mondja Zoltán. Pakk tehát igazi házi kedvenccé vált, s noha láthatóan jól érzi magát a dinnyési közegben, azért biztosan magányos is kicsit.

A vármakettek sora is gyarapodott az idei évben, s igaz, hogy még nincs mind teljesen készen, de már most látszik, milyen szép, valósághű alkotásokkal készül a majdani nyitásra az építő. – Négy új makett készül, beadtam már rájuk is a Guinness-rekord iránti igényt, hiszen ezek is olyan alkotások, amelyek véleményem szerint egyedülállóak a világban. Ezúttal Léta, Diósd, Breáza és Bágy várai lesznek az idei év újdonságai. Ezek mind erdélyi várak, amelyek makettjei mellé az idei év terve még Fehér­egyháza várának megépítése is – árulja el Zoltán, aki mindezek mellé egy nagy álmát is szeretné hamarosan megvalósítani: létrehozza a szentek falát, ahol több mint hatszáz szent kap helyet szobrok formájában a parkon belül.

– Ez lesz szerintem a világon a legnagyobb ilyen jellegű gyűjtemény, melyhez egy több száz méter hosszú fal épül!