Kulináris világkupa: dobogósok a fehérvári séfek!

Nagyon jó hírekkel szolgált a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség a fehérvári séfekkel „megspékelt” melegkonyhás magyar válogatottja kapcsán, akik a luxenbourgi Kulináris Világkupán versenyeztek.

November 24-én kezdődött Luxembourgban a Kulináris Világbajnokság, azaz a Culinary World Cup 2018, melyen a magyar Nemzeti Szakács és Cukrász Válogatott is versenyez. Ahogy azt korábban megírtuk, több fehérvári is erősíti a magyar nemzeti csapatot: Volenter István felkészítő és csapatkapitány a 67 étterem séfje, Adamek Balázs, a Diófa étterem séfje, valamint Bán László és Botos János András is főztek a nemzetközi kulináris megmérettetésen. A világkupa még zajlik, de a hideg-, valamint a melegkonyhás verseny eredményeit már tudni – a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség ugyanis beszámolt a csapat eredményéről – s mint kiderült, a hidegkonyhás versenyen bronz, a melegkonyhás megmérettetésen ezüst érmet hozhat haza a nemzeti válogatott csapata!

Kanadától-Dél-Koreáig, Norvégiától-Dél-Afrikáig ötvenhat nemzet közel kétezer-ötszáz versenyzője és közel ezer-nyolcszáz szakmai kísérő vesz részt a nagyszabású bajnokságon, amelyen az egyéni versenyzők, valamint regionális csapatok mellett a legnagyobb attrakció a nemzeti válogatottak élő melegkonyhás versenye.

Öt napon keresztül folyamatosan mutatkoznak be a nemzeti és nemzeti junior válogatottak, akik speciális, erre az alkalomra létrehozott üvegfalú versenykonyhákban készítik el 6 óra alatt a nemzetüket is megjelenítő 3 fogásos fine dining menüsorukat, még pedig 110 főre! Amiben igazán különleges a verseny, hogy itt nem csak a zsűri kóstolhatja meg a fogásokat, hanem azon szerencsés gasztronómia iránt érdeklődők is, akik hónapokkal előre lefoglalják a számukra izgalmas válogatott menüsorát. Ez alkalommal kevesebb, mint 24 óra alatt elfogyott az összes nemzeti és junior válogatott menüje, összesen 4 ezer 950 darab.

A szövetség közleménye szerint a hivatalos eredmény közlése után a fehérvári séfekkel is dolgozó válogatottunk kifejezetten jó zsűriértékelést kapott: „elmondták, hogy a MAGYAR Team az elmúlt 10 évben nagyot fejlődött, mind az ételek elkészítésében, mind ezek prezentációjának tekintetében. Apró hibák voltak, amelyeket a jövőben megpróbálunk úgy kijavítani, hogy sokkal jobbak legyünk ezeken a megmérettetéseken. Nagyon örülünk az elért eredménynek!” – írták a szövetség közösségi oldalán.

A csütörtöki nap lesz a legfontosabb: az öt nap végén ugyanis feláll a végleges rangsor és kiderül minden kategóriában, hogy kik a legjobbak, kik az abszolút bajnokok.

