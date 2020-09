Külföldi vendégmunkások, idősügyi ellátás, iskolák: Cser-Palkovics András keddi koronavírus-összegzője

Cser-Palkovics András a közösségimédia-oldalán tette közzé a keddi, koronavírusról szóló, az Első Kézből Fehérvár tájékoztatóját.

„Bár a fertőzöttségi mutatók sajnos továbbra is erőteljesen emelkednek, városunkban mindent megteszünk, hogy fenntartsuk a kényes egyensúlyt a működőképesség és a járvány méreteinek behatárolása között. Kiemelkedő fontossággal bír az egészség védelme, különösen a legveszélyeztetettebb korosztályokban, emellett a gazdaság működőképességének fenntartása, valamint a normális élet kereteinek biztosítása. A cél ennek az egyensúlynak a fenntartása.”

Testhőmérséklet-mérés

– Október elsejétől az iskolák mellett az óvodákban is köteles mindenki alávetni magát belépéskor a testhőmérséklet-mérésnek. A gyermekek mellett ez az intézménybe belépésre jogosult valamennyi felnőtt személyre is vonatkozik. Felkészülve erre a helyzetre, az Önkormányzat beszerezte a szükséges eszközöket, amelyeket napokon belül ki is szállítanak az óvodákba, ahol már jövő hét elejétől tesztelhetik a lázmérőket.

Tesztek készítése Fehérváron

– Székesfehérváron a Mentőállomás mellett felállított mobilkonténerben működik statikus mintavételi pont is, amely naponta reggel 7 és este 19 óra között tart nyitva. Itt a háziorvosi közreműködéssel kapott időpontban, a kontaktkutatás során látótérbe került, tünetmentes kontaktszemélyek végeztethetik el a tesztet. A kontaktot követő 4. napon készíthető el az első teszt, és itt is természetesen kettő teszt eredménye szükséges. A mintavételi pont kialakításához szükséges forrást az Önkormányzat biztosította, a működtetést az állam garantálja, az itt elvégzett tesztért a protokoll betartása esetén nem kell fizetni.

Közlekedés és maszkviselés

⁃ A buszvezetőik mostantól megtagadják a felszállást azon utasok számára, akik nem viselnek orrot és szájat eltakaró maszkot. A Volánbusz immár az utazási feltételek részévé tette a maszkviselést, melynek betartatását a buszsofőrök, a jegyellenőrök illetve a rendőrség járőrei végzik. Amennyiben egy utas a szóbeli figyelmeztetés után sem veszi fel maszkját, 8000 forintos pótdíjat köteles fizetni.

– Játékra hív a Székesfehérvári Diáktanács: Legyen a Te maszkod a legmenőbb! A felhívás itt olvasható: https://www.facebook.com/diaktanacs/posts/3309135739164015

Szociális ellátás

– Idősügyi ellátás: eddig már 44 főt látunk el az újraindított időseket segítő szolgálat keretében. A bevásárlás, gyógyszerkiváltás, postai ügyintézés átvállalásával szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az idős, vagy krónikus betegségben szenvedő, vagy fogyatékkal élő fehérváriak nagyobb biztonságban érezzék magukat, ne kelljen a járványidőszakban annyit kimozdulniuk nagyobb közösségekbe. Az ellátásra vonatkozó igényeket a (22) 537-651-es és a (22) 537-652-es telefonszámokon, illetve az [email protected] e-mail címen lehet jelezni. A Polgármesteri Hivatal dolgozói minden munkanapon reggel 8 és délután 4 óra között várják a hívásokat.

– Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ Sütő utcai irodájában megkezdte a szociálisan rászoruló jelentkezők részére a védőmaszkok és kézfertőtlenítők osztását. Naponta átlagosan 50 család kér és kap segítséget.

Naponta egy órára megnyitják a Bartók Béla tér lezárt területét

– A kivitelezővel egyeztetve reggelenként 7 és 8 óra között kinyitják a Bartók Béla tér felújítása miatt lezárt területet, azaz az Ady Endre utca felől is megközelíthető gyalogosan a Ciszterci Szent István Gimnázium. Így két bejáraton léphetnek a fiatalok az iskolába, ezzel is megelőzve érkezéskor a tömeges várakozást.

Vendégmunkások

– A hatályos jogszabályoknak megfelelően ismét érkeznek Székesfehérvárra külföldi vendégmunkások. Rájuk ugyanazok a szabályok és előírások vonatkoznak, mint bárkire, aki Magyarország területére lép, tehát nekik is le kell tölteniük a karanténidőt, vagy érkezési országtól függően két negatív PCR tesztet kell produkálniuk, és csak ezt követően állhatnak munkába, mehetnek közösségbe.

A koronavírusban érintett fehérvári intézmények

⁃ Vörösmarty Színház (A fertőzés 6 esetben igazolva, elkülönítés, fertőtlenítés megtörtént.)

⁃ Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény hosszúsétatéri és Zsolt utcai intézményegységei (A gyanús eset tesztje negatív, elkülönítés, fertőtlenítés megtörtént.)

– Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa

– Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar

– SzsSzC I. István Technikum

– SzSzC Bugát Pál Technikum

– SzSzC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

– Teleki Blanka Gimnázium

– Vasvári Pál Gimnázium

– Kodolányi János Gimnázium és Szakgimnázium

– SzSzC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

– Ciszterci Szent István Gimnázium

– SzSzC Jáky József Technikum

– Fehérvári Titánok jégkorongcsapata és az utánpótlás-akadémia

Ezúton szeretnék minden betegnek mielőbbi jobbulást kívánni!

– Jó hír, hogy az ez első érintett osztály (Vasvári Pál Gimnázium) esetében a karantén lejárt, a diákok már nem online oktatás keretében tanulnak, hanem újra az iskolába járhatnak.

Tisztelt Fehérváriak!

Tudom, hogy ez ismét nem egy könnyű időszak, de higgyék el, hogy a napi kellemetlenségek, az életünk járványügyi rutinjai és a kimaradó programok nem hiábavaló áldozatok. Minél kitartóbban, minél fegyelmezettebben betartjuk az előírásokat, annál kevesebb áldozattal fog járni ez a járvány. Mert jobb, ha a maszkot viseljük, nem pedig a következményeket!„