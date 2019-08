Kulcson és Alsószentivánon is szeretettel várták a zarándokokat

Spirituális élmény, teljesítmény, természetszeretet, életforma és bizalom kulcsszavakkal jellemezhető különleges programot rendeztek augusztus 24-én. 1Úton elnevezéssel a Mária-út, Közép-Európa legnagyobb katolikus zarándokútja teljes útvonalán, idén már a hatodik alkalommal egy közös célért, az édesapákért szerveztek nemzetközi zarándoklatot.

Kulcsra két irányból, Adonyból és Dunaújvárosból indultak a kulcsi Arany János utcai kereszthez érkező zarándokok. A helyszínen Menyhártné Zsiros Mária és Sibáné Pintér Brigitta, a Mezőföld Keresztény Kulturális Hagyományőrző és Turisztikai Egyesülettől várta a megfáradt vándorokat.

A tikkasztó hőségben több mint 50 zarándok vett részt a szeretet ebéden, majd a kulcsi keresztnél Menyhárt Ferenc, a Mária-út helyi koordinátora és Jobb Gyula, Kulcs polgármestere köszöntötte őket.

Menyhárt Ferenc szót ejtett többek között arról, hogy az édesapák a nemzetünk alapegységét képező család egyik alappilléreként milyen fontosak, majd felolvasta a fővédnök asszony, Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár zarándokokhoz szóló levelét. Az államtitkár asszony írásában kihangsúlyozta, hogy néha az út fontosabb a célnál. Így Magyarország családpolitikája az apák szerepét is elismeri, hiszen részesülnek a kedvezményekben, például a gyermekek után járó pótszabadságban is. A családpolitika a nagyszülőkre is figyelmet kíván fordítani, így adott feltételek mellett nagyon fontos elemként a nagyapák is elmehetnek majd GYED-re, írta Novák Katalin a zarándokoknak szánt levelében.

Ezután Nagy Tamás katolikus lelkipásztor munkatárs vezetésével beszélgetés kezdődött a családról és az édesapák szerepéről, ezt követően a május végén meghirdetett gyermek rajz- és esszépályázat eredményhirdetésére került sor. 82 szebbnél szebb rajzot és 8 esszét bírált el a zsűri Moró Piroska elnökletével, Sibáné Pintér Brigitta és Sipos Kinga szakértő segítségével. A gyönyörű, édesapák ihlette pályamunkák a Kulcsi Faluházban kerülnek majd kiállításra.

A másik térségünkben lévő zarándokút célállomása Alsószentiván volt, ide a környékbelieket várták, Dunaföldvárról, Alapról és Cecéről. A Mária-út a Máriához kötődő szent helyeket köti össze túraútvonalakkal. Alsószentiván azért fontos helyszíne, mert a Fatimai Szűzanya szobrának másolata látható itt, így vált kegyhellyé a katolikus iskolával is büszkélkedő kis település. Az erdőbe komponált kegyhely nagyon szép, bazaltkockákon lépdelve érkezhetünk a valaha volt Szluha-kastélyból kialakított felemelő és ünnepélyes hangulatú templomba, mely olyan élményt nyújt, amit mindenkinek érdemes megtapasztalnia.

Itt 16 órakor kezdődött a rendezvény. Műsor, agapé után Varga László tartott előadást a családról, az édesapák szerepéről a családban. Az előadás a legkiterjedtebb értelemben vett apai hivatásról szólt. Olyan apai szerepről beszélt az előadó, ami messze túlhaladja a pénzkereső automata feladatokat, teljes körben felelős a családjáért. Majd a Mezőföldi Keresztény Kulturális Egyesület gyermekrajz-pályázata eredményének kihirdetése után szentmise vette kezdetét, amely egyben a kegy templom búcsújának szentelt miséje is volt.