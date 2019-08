Kulcsiak küldöttsége járt Kulcsodon

A napokban összesen 27-en látogattak Kulcs településről Kulcsodra, amely Dunaszerdahelytől 28 km-re, délkeletre a Duna bal partján, a Csiliz patak torkolatánál fekszik.

A testvértelepülés korábbi látogatását viszonozták a kulcsodi falunap alkalmából. Természetesen nem mentek üres kézzel, kulcsi képeslapokat, a Kulcsi Krónika néhány számát, és a településükről szóló könyveket vittek ajándékba a vendéglátók nagy örömére.

– Különlegesen finom ebéd készült, kifejezetten a kulcsi küldöttség tiszteletére. Mivel korábban érkeztünk, mint ahogy a rendezvény elkezdődött volna, alkalmunk nyílt elbeszélgetni a szervezőkkel. Minden eseményen részt vettünk, így a főzőversenyen is. Az egész kulcsi csapat kivette a részét a méltán híres kulcsi halászlé elkészítéséből. A kulcsi halászlé kategóriájában az első, összesítettben pedig a harmadik helyezést érte el. A Vidám Emberek Közössége a házigazdák nyitó műsora után lépett fel, nagy sikerrel – mesélte Jobb Gyula, Kulcs polgármestere.

– Amikor polgármesterként kezdtem dolgozni, Kulcsnak nem volt élő testvértelepülési kapcsolata, ezért célként tűztem ki a településekkel való kapcsolatteremtést. Fontosnak tartottam, hogy magyarok lakta községeket keressünk meg szándékainkkal. A felénk oly sokat emlegetett és gyakran csak vágyott összetartozás és a magyarság érzése ezeken a településeken szemmel látható, s irigylésre méltó. Amíg a székelyekkel sajnos nem sikerült a kapcsolat újjáélesztése, addig Kulcsoddal és a horvát Kopáccsal nagy örömünkre annál inkább szépen alakul – mesélte lapunknak Jobb Gyula.

Kaiserné Gödöny Erzsébet a Vidám Emberek Közösségének vezetője, a küldöttséggel szintén rész vett a kulcsodi falunapon.

– Mindenki saját maga finanszírozta az utat, a polgármester pedig a busz leszervezésében segített. Kiváló utunk volt, és nagyon jól éreztük magunkat. A fellépésünk is remekül sikerült a kulcsi dalokkal, egy verssel, valamint a Gubicza házaspár szalontánc-bemutatójával, amellyel a kulcsodi látogatásra készültünk. Jómagam a főzőverseny egyik ítészeként is tevékenykedtem, de természetesen minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy a kulcsi halászlé most is remekül sikerült, mindent elkövettünk, hogy Kulcs jó hírét a határon túlra is elvigyük – mondta el Kaiserné Gödöny Erzsébet.