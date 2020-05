Kukába az illegális lerakókkal!

Márciusban a veszélyhelyzet miatt bezártak a megye hulladékudvarai, egynéhány éppen mostanában nyit ki újra. Könnyen megeshet, hogy az elmúlt időszakban voltak olyanok, akik az illegális hulladéklerakást választották inkább, mint az otthoni, udvari, telephelyi takargatást.

A veszélyhelyzettől függetlenül is konstans probléma hazánkban az illegális hulladéklerakás. Ismert, a kormány törekvése ezek felszámolása. Ez az egyik pontja a kormány február közepén – tehát még a koronavírus előhívta korlátozó intézkedések bevezetése előtt – bejelentett klíma- és természetvédelmi akciótervének.

– Július 1-jétől létrehozzuk a Hulladékgazdálkodási Hatóságot, amelynek feladata lesz a hulladékgazdálkodási ágazat ellenőrzése, az illegális hulladéklerakók felkutatása, tettenérése, büntetése, illetve az ingatlantulajdonosok kényszerítése – együttműködésben az önkormányzatokkal – a hulladék eltávolítására. Ösztönözzük az újrahasználható termékek elterjedését, és hasznosítjuk az újrafeldolgozható hulladékot, a településeket és az embereket megóvjuk a szennyezés káros hatásaitól – olvasható a tervben.

Rengeteg illegálisan lerakott hulladék hever az utak mentén, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. igyekszik minél inkább segíteni, közbenjárni a tisztaságért, a szemléletformálásban is hisznek. Kommunikációs osztályvezetőjük, Pécsi Norbert Sándor állt lapunk rendelkezésére.

– Az illegális hulladéklerakás folyamatos problémát és feladatot okoz az országos közúthálózat területén, így a Fejér megyei úthálózaton is. Az utak melletti illegális hulladéklerakás sajnos növekvő tendenciát mutat, de a hulladéklerakók bezárásának hatását számszerű adatokkal alátámasztani nem tudjuk – felelte kérdésünkre. – A közúti területeken megjelent hulladékot a rendelkezésünkre álló erőforrás keretéig eltakarítjuk és lerakóhelyre szállítjuk. Tavaly erre a megyei úthálózaton 7062 munkaórát és 45,3 millió forintot fordítottunk. Idén eddig 4771 munkaórában, 17,6 millió forint ráfordítással takarítottuk a közúti zöld­területeket. Az illegális hulladéklerakás sajnos zöldterületünk minden részét érinti, helytől, útkategóriától függetlenül. Nagy mennyiségű, koncentrált lerakások útcsatlakozásokban, erdősávok, zajvédő falak, cserjefoltok takarásában jellemzők. Kifejezetten szemetesek azok a helyek is, ahol félreállásra, várakozásra alkalmas helyek vannak, főként a tranzitútvonalak mentén – fogalmazott Pécsi Norbert Sándor. – A napi szemétgyűjtési feladatok mellett tavaly tavasszal és ősszel is megrendeztük „Jobb, ha el se dobod!” címmel országos szemétgyűjtési akciónkat, amelyhez 12-12 ezer fő csatlakozott, illetve minden évben társaságunk is csatlakozik az Innovációs és Technológiai Minisztérium TeSzedd! akció­jához. A koronavírus miatt kialakult helyzetre tekintettel idén még nem tudtunk szemétgyűjtési akciót szervezni, de a hulladékgyűjtési tevékenységet az országos közutak területén egész évben folyamatosan végzik kollégáink. Bár egyre nagyobb erőfeszítéseket teszünk, és küzdelmünk folyamatos, a szemétlerakás továbbra is állandó jelenség a megyében – ismertette a helyzetet.

Gárdonyi László mint a Gaja Környezetvédő Egyesület tanácsadó irodavezetője nyilatkozott a Fejér Megyei Hírlapnak.

– A hulladékudvarok lezárása valóban növelte az illegális lerakások számát – jelentette ki, – ezt helyszíni körbejárások és bejelentések is megerősítették. Ez részben felelőtlen hulladékkezelési eljárás eredménye: ismeretlennek átadni a vállalkozásoknál keletkező „vegyes” hulladékot, aki később a legális elhelyezés szüneteltetése miatt vagy a „spórolás” szempontjainak figyelembevételével az erdő menti lerakást választotta. Volt rá példa, hogy kideríthető tulajdonos esetében, felszólításra a hulladék tulajdonosa saját költségre felszámolta az illegális lerakást. Ne bízzuk idegenre vállalkozásunk hulladékát, mert kétszer is fizethetünk érte! – figyelmeztetett a tanácsadó. – Illegális lerakás szinte minden település határában található, nehéz az ellene való küzdelem. A törvényi rendelkezések kellő szigorral bírnak, de a beazonosítások, a személyiségi jogok védelme nem segíti a könnyű eljárások lefolytatását – emelte ki.

– Mi, a Gaja Környezetvédő Egyesület mindenekelőtt a hulladék keletkezésének megelőzését hangsúlyozzuk: kevesebb egyszer használatos termék előállítását, ezek vásárlásának mellőzését, a zöldhulladékok – bár inkább zöld javak! – komposztálását, hazai termék fogyasztását javasoljuk. Az illegális hulladéklerakás kapcsán az önkéntes szerepvállalásban látjuk a törvényi eljárások mellett a megoldás kulcsát. A helyi szereplők részt vehetnek a jelenségek felderítésében, a felszámolásban, és ami a legnehezebb: a rend megőrzésében – mondta.

– 2001-ben a Hulladék Munkaszövetséggel egységben meghirdettük a „Tájsebészet” illegális hulladéklerakók megszüntetése céljából kidolgozott programunkat. Országosan ez 2006-ig működött, de Fejér megyében a helyi civil szervezetek, önkormányzatok, támogató vállalatok, hatóságok, szolgáltatók összefogásából egyesületünk koordinálásával azóta is működik – emlékeztetett. – Évente mintegy húsz közösség 1500-2000 résztvevője tesz lépéseket a tisztább környezet elérése érdekében – fűzte hozzá.

Nos, a hulladékudvarok: a Depónia május 11-én, hétfőn nyitotta meg székesfehérvári hulladékudvarát a Palotai úton, valamint Csalán, s május 16-án nyitja meg Csákváron. A Vertikál Fejér megyei hulladékudvarai közül kettő már áprilisban újranyitott. Az ercsi április 1-jén, a dunaújvárosi április 14-én. Kettő pedig május 11-én nyitott: a kálozi és a cecei. A Zöld Bicske nevű szolgáltatónak nincs megyénkben hulladék­udvara. A siófoki központú Siókom enyingi hulladékudvara a szolgáltató lapunknak adott szóbeli tájékoztatása szerint május 20-án nyithat meg előreláthatólag. A szolgáltató szerdán megnyitja siófoki hulladékudvarát, a tapasztalatok függvénye az enyingi nyitás, amelyről hivatalosan az enyingi önkormányzat értesíti majd a lakosokat.