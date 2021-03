Kék vagy sárga kuka? A Depóniánál már nem számít

Miközben folyik a Depónia Nonprofit Kft.-nél a hulladék szelektív gyűjtésére szolgáló edénycsere Székesfehérvár családi házas övezeteiben, változásokkal találkozhatnak a fehérvári tömbházas lakótelepeken élők is ugyanebben a témakörben.

– A Depónia Nonprofit Kft. feladata, kötelezettsége és elemi érdeke is a hulladékok elkülönített gyűjtése és kezelése. Számunkra az egyik legfontosabb szakmai kritérium, hogy a hulladékok ne a lerakóba kerüljenek, amit lehet, hasznosítsunk újra. Az újrahasznosított anyagok nem szennyezik a környezetet. Cégünk – és már jogelődje is az 1990-es évektől – fontos feladatának tekinti a szelektíven gyűjtött hulladékok elkülönített kezelését. Ma sokkal több hulladék keletkezik, mint harminc évvel ezelőtt, és sokkal több az elkülönített hulladék mennyisége és aránya is – mondta Polónyi Dóra, a Depónia PR-vezetője.

A lakótelepi szelektív gyűjtőedényekben eddig külön kellett gyűjteni a csomagolási papír-, műanyag-, illetve fémhulladékot. A sokéves tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a fehérvári lakótelepeken ismert kék, illetve sárga edényekben nem csak az a fajta hulladék gyűlik, aminek a gyűjtésére a kukák ki vannak jelölve. Sok helyen keveredik a kidobott papír és műanyag. Ezért döntöttek a társaságnál úgy, hogy a továbbiakban nem különböztetik meg a szelektív edényeket, vagyis anyagtól függetlenül a kék és a sárga szelektív edénybe is bele lehet tenni a papír-, a műanyag- és a fémhulladékot is. Erről a gyűjtőedényekre helyezett, új matricák is tájékoztatják a lakosokat. Ezzel a megoldással egyben a szállítási hatékonyságot is javítani tudják. S mivel a jelenlegi válogatórendszer vegyes szelektív hulladékválogatásra készült, és ilyen lesz az üzembe helyezés előtt álló korszerű válogató is, az egybegyűjtés – ami kizárólag a papírra és a műanyagra vonatkozik – nem okoz válogatási problémát.

– Mivel a lakosság szelektív gyűjtésben való részvétele jelentősen nőtt, úgy döntöttünk, hogy 2021 nyarától meg is növeljük a szelektív edények számát a lakótelepeken. Az egész várost érintően pedig felülvizsgáljuk az üveggyűjtők elhelyezését. Célunk, hogy a jelenleginél több, mindenki számára elérhető közelségben lévő üveggyűjtő pontot alakítsunk ki – mondta a PR-vezető, akitől – ha már kitértünk az üveghulladék gyűjtésére – azt is megkérdeztük: jelenleg hová lehet vinni a vissza nem váltható üvegeket?

A Depónia Nonprofit Kft. a csomagolási üveghulladék gyűjtését 66 településen végzi a megyében, Székesfehérváron 34 helyen lehet letenni a feleslegessé vált üvegeket. A pontos listát megtalálják a társaság honlapján a szelektív szigetek menüpont alatt. Ezeken felül Fehérváron a Palotai úti, illetve a csákvári hulladékudvarban, valamint Csalán is leadhatók. Egyébiránt a csomagolási üveghulladék elhelyezésére a lakosoknak a következő lehetőségük van: a házhoz menő rendszerben negyedévente, mennyiségi korlát nélkül, átlátszó zsákokban lehet kitenni az üveget a ház elé. A szállítási időpontokat megkereshetik a társaság által tavaly év végén minden háztartásba kiküldött éves hulladékszállítási naptárban. A szel ektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok: befőttes- és öblösüvegek, alkoholos üvegpalackok, szörpös- és üdítősüvegek, bébiételes üvegek. Az üveghulladékot zárókupak nélkül kell gyűjteni és kihelyezni. Érdekességképpen: az elmúlt évben a Depónia 1295 tonna csomagolási üveghulladékot gyűjtött, melyből 402,5 tonna a fehérvári mennyiség.