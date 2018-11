Krisztus Király Napok a közösségi házban

Korszerűtlenség nem is létezik, csak rossz időzítés. Ha a Krisztus Király-templom búcsúja alkalmából fekete pénteken búcsúcédulákat árultak volna, főleg fél áron – vették volna, mint a cukrot. De az egyházak ismét „elszúrják”: egy olyan kultúrában beszélnek az odaadás erejéről, amelyik – úgy tűnik – inkább (el)venni szeretne.

A Black Friday reggelén a Krisztus Király Napoknak a Zsolt utcai közösségi házban tartott nyitórendezvénye sem (el)venni, hanem adni tanított. A Hétvezér Általános Iskola 4. A osztályosai adtak adventi műsort a Zsolt utcai Gondozási Központ idős lakóinak, akik a közösségi házban, a friss karácsonyi mézesek illatában hallgathatták az éneklő, versmondó, mesélő gyerekeket.

Adtak a közösségi ház aktivistái is, Zemlényi Katica és János támogatásával, mégpedig időt, szakértelmet és munkát, hogy a háromnaposra tervezett rendezvénysorozat minden elemét előkészítsék, bebiztosítsák. A kézműves délelőttön Deák Lajosné Zsuzsa önkormányzati képviselő is szakácskabátban szaggatta a mézestésztát, hogy aztán a frissen sült csillagokat, holdakat körbekínálja. Aki ma, holnap arra jár, nézzen be: jut neki is.

