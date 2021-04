Eltörölhetik a kötelező kerékpárút használatát, a Velencei-tónál élők feszültek

A KRESZ módosításáról zajlanak egyeztetések, az Országos Balesetmegelőzési Bizottság is tárgyalt már a javaslatról, amelynek egyik eleme, hogy eltörölhetik a kötelező kerékpárút-használatot.

Ezt ne hagyja ki! Alakul a Facebook-diktatúra

Az illetékesek szerint ennek oka, hogy a gyakorlott kerékpárosok nagyobb veszélyben érzik magukat a családok, kisgyerekek között, különösen a keskeny, rossz állapotú kerékpárutakon, mint az autóút szélén kerékpározva.

Pákozd polgármesterének a véleménye

Kardos Ádám, a Velencei-tó mellett lévő egyik község, Pákozd polgármestere jól ismeri a problémát. Nem csak mint településvezető, hiszen ő kerékpározik, motorozik és autót vezet.

– A kerékpárosokra vonatkozó előírások betartása is fontos kell, hogy legyen! Nem tartom jó ötletnek azt, hogy ők a közúton mindenféle korlátozás nélkül közlekedhessenek ott, ahol van kerékpárút is. Teljesen élhetetlenné tenné a mi kis falunkat az, ha ott közlekedhetne a kerékpáros, ahol csak akar. Ez nagyon nem lenne jó – mondta a településvezető.

Aki a változtatást ugyanúgy nem támogatja, mint ahogyan azt sem, hogy a Balaton–Budapest-kerékpárút a jelenleg tervezett nyomvonalán valósuljon meg, ezzel kapcsolatban már sokszor próbálkozott – egyelőre sikertelenül – egyeztetni.

– Ez azt jelentené, hogy a falunkon két kerékpárút haladna át, pedig már a meglévőnek sem jó a nyomvonala. Ha a falu alsó részén még egy ilyen kerékpárút épül, az végképp élhetetlenné tenné Pákozdot. Azoknak, akik versenykerékpárral közlekednek, nem céljuk, hogy bejöjjenek hozzánk, ezért ha a kerékpár­út például az M7-es autópályától délre valósulna meg, a tókerülő versenyek és más nagyobb kerékpáros rendezvények elkerülnének minket. A hobbikerékpárosok úgyis el tudnak jönni hozzánk, s ezzel a helyi kereskedők bevételeit növelnék, hiszen rájuk is gondolnunk kell. A kerékpárosok főútvonalon való közlekedéséről annyit tudok elmondani: a jelenlegi kerékpárút már most is négy-öt helyen át vezet az autóúton, nyári időszakban biciklivel gyorsabban át lehet érni a településen, mint autóval. Bosszantó, amikor negyedszerre engeded át ugyanazt a biciklist. A kerékpárosok és az autóvezetők közötti feszültséget nem volna szabad tovább fokozni.

Egy országúti kerékpáros véleménye

Örsi Zsolt több mint tíz éve országúti kerékpározik, szerinte a hazai kerékpárút-hálózat nagy része csapnivaló állapotban van.

– A legtöbb helyen a járdával együtt van kijelölve, jobb esetben sárga festékcsíkkal elválasztva a gyalogosoktól, de sok helyen még ez sincs. A gyalogosok azzal sincsenek tisztában, hogy melyik rész a bicikliseké, nem beszélve a gyerekekről, akik görkoriznak, kutyát sétáltatnak vagy éppen az öregúrról, aki két zsák táppal egyensúlyoz a Toldi biciklin. Egy versenykerékpárral öregesen tekerve is könnyedén tartható a 30 kilométer per órás sebesség, ami ebben a kategóriában csigatempó, ám ha azt nézzük, hogy egy anyuka bármelyik pillanatban babakocsit tolhat eléd, életveszélyes száguldás. Lakott területen belül mindig nagyon lassan megyek, de így is előfordult, hogy egy bácsika visszafordult bezárni a kertkaput, kaszával a vállán! Lett volna fejetlenség, ha nem kormányzom árokba a bicajt.

Zsolt azt állítja, a legtöbb inzultus az autósoktól éri őket.

– Többször teljesítettem a Tour de Pelsót, ami egy 207 kilométeres balatoni körverseny, és hiába volt rajtam rajtszám, hiába vagyunk több százan a kerékpáron, mindig van úgy tíz-tizenöt agresszív autós, aki dudál, mutogat vagy durvább esetben leszorít az országútról, mondván, hogy ott a kerékpárút! Ami, valljuk be, keskeny, zsúfolt, a fák gyökerei felnyomják az aszfaltot, repedezett, sok helyen törött üvegszilánkok lepik, a strandok környékén keresztben, hosszában állnak rajta az autók. Ismerősömmel megtörtént, hogy „viccből” egy sörösüveggel vesén ütötték egy elhaladó autóból. Szó szerint elájult a fájdalomtól. Hol élünk? Amikor például Debrecenből Komáromba tekertem egy tízfős csapat tagjaként, a 220 kilométer alatt csak két bolgár kamionos dudált ránk, a többiek türelmesen megvárták, amíg előzhetnek. Olaszországban ugyanezt tapasztaltam. Szóval én most is kint tekerek az országúton, ha a biztonság és az út minősége miatt úgy látom jónak.

Egy fuvarozással foglalkozó szakember véleménye

Nagy Péter egy velencei, részben fuvarozással foglalkozó vállalkozás ügyvezetője. Munkatársaival folyamatosan járja az országot, a tókörnyék útjait.

– A Velencei-tónál és környékén az elmúlt évtizedekben egyre jelentősebb lett a kerékpáros forgalom, és ez csak nőtt a kerékpárutak átadásával. Ez sajnos akarva-akaratlanul is azt eredményezte, hogy a szabálytalanul közlekedő kerékpárosok száma is jelentősen megnőtt a tavaszi és nyári időszakban. Gondolok itt legfőképpen a tiltás ellenére az autóúton közlekedő biciklistákra – mondta Nagy Péter.

A versenykerékpárosok megszokott látványt nyújtanak a tó környékén, és szerinte általában velük van a kevesebb probléma.

– Ők tisztában vannak azzal, hogy az úttest nem csak az övék, ott közlekednek mások is, és próbálják nem akadályozni a gépjárműves forgalmat. Ez már sajnos nem mondható el azokról a hétvégi kerékpárosokról, akik a szabályokat figyelmen kívül hagyva az úttesten sokszor összevissza cikázva közlekednek, magukat és a többi közlekedőt indokolatlanul veszélybe sodorva. Úgy gondolom, ha eltörölnék a kötelező kerékpárút-használatot, akkor az autóutakon így is jelentős kerékpáros forgalom csak tovább nőne, ezzel növelve a balesetek esélyét. A tó körüli utak így is túlzsúfoltak a nyári időszakban, értelmetlen és veszélyes lenne ekkora forgalomra „ráengedni” a bicajozó családokat vagy kiránduló osztályokat.