A város egyik ékköve lesz a szépülő bodajki korzó

Az elmúlt 4 évben sosem látott fejlődés indult be, hiszen a kastély is épül, a Gaja-völgy is megújult és a Mária kegyhely sosem látott pompájában tündököl, így eljött az ideje, hogy a tó környéke is megszépüljön.

Mint megtudtuk, majdnem háromszáz méter árkot fedtek le, hogy minél nagyobb hasznos területet kapjanak. Az árkokkal kapcsolatban nemcsak a kivitelezési munka volt nehéz, hanem az engedélyeztetés is, ugyanis volt olyan vízelvezető, melynek létesítésére vízjogi fennmaradási engedélyt kellett kérniük, régi fotókra és festményekre hivatkozva, annak ellenére, hogy az árok előbb volt a Bodajki-tó partján, mint ahogy megszületett a törvény, ami azóta szabályozza az ilyen jellegű vízi műtárgyakat.

A 150 milliós támogatásnak köszönhetően 17 parkolóhely létesült és közel egy kilométer térköves, illetve salakozott sétány is készült. Egy régi álom is valóra vált, ugyanis vissza kerülhetett a malom oldalára a malomkerék is, sőt maga az épület is sokat változott a beruházás során. Teljesen átépítették, főleg a középső része mutatja egészen más arcát, és mostantól közösségi tér funkciót lát majd el, sőt, még esküvőket is tartanak benne, már a közeljövőben. Nem csak az épített környezetre helyeztek nagy hangsúlyt, hanem a parkosításra is, ezért több száz lágy- és fásszárú növénytársulást is ültettek, hogy azok egyszerre díszítsék és tagolják a teret. A parkosításban jelentős szerepet vállalt a helyi SzívHang Kórus is.

– A 19. században még Bodajki korzónak nevezett terület megszépült, ám ez csak a kezdet, ugyanis a tó további fejlesztése az első helyen áll számunkra, mondta a polgármester, aki felsorolta, hogy nemcsak további parkosítást terveznek, de el akarják tüntetni a légvezetékeket, és újabb játszó- és tornaeszközöket akarnak felállítani a parkban gyermekeknek és felnőtteknek, sőt egy nagy, magasan átívelő hidat is terveznek a Malom-csatorna fölé.

Az esemény meghívott vendége volt Törő Gábor is. Az országgyűlési képviselő elmondta: – Bízom abban, hogy további forrásokat tudunk elkülöníteni Bodajknak, akár a Magyar Falu Program segítségével is, mert bár a település városi rangban van, de mivel ötezer fő alatti a lélekszám, ezért számára is van lehetőség ilyen jellegű fejlesztési forrásokat lehívni.

A beszédek után a Három Falu Bandája zenélt, énekelt és táncolt, majd először Sallayné Sziki Judit református lelkész, majd Mórocz Tamás címzetes apát áldotta meg a kegyhelyhez közeli új közösségi teret.

Bodajk város önkormányzata a fejlesztésben segédkezőknek ajándékcsomagokat adott át az eseményen. A csomagokban egy helyi festő, Fendt János malomról készült festménye is helyet kapott. Wurczinger Lóránt polgármester az utolsó ajándékot személyesen nyújtotta át Márk László özvegyének.

A nemrég elhunyt Márk László a helyi képviselő-testület tagja volt, és amint az a városvezető beszédéből kiderült, már 1992-ben szívügyének tekintette a tavat és környezetének felújítását. Pozitív energiával, sok segítséggel, gyakori jelenléttel támogatta a terület felemelkedését és magát a kivitelezési munkálatokat, de már nem érhette meg ezt a nagy napot.

Az avatási ceremónia során Törő Gábor, Wurczinger Lóránt és Bihácsi István, a megyei közgyűlés alelnöke vágta át a nemzetiszín szalagot.