Közösségi kátyúzás Abán: a felhívásra huszonhat utcaközösség jelentkezett

A Dózsa utca másik szárnyára fordulok, itt már egy szakaszon végeztek a zúzott kő elterítésével. Hamar egy telefon, és Kasó László alpolgármester útba igazít. Nagyszerű, megyek – jegyzem meg. Mire ő: Tök Király! Nem nyelvi szleng, a vendéglő nevét hangsúlyozza: mármint hogy arrafelé vegyem az irányt.

A Csokonai közbe éppen a „munkavédelmi oktatás” végére érkezem, atyámfiai már a védőitalt kortyolgatják. Jelesül Nagy István köményes pálinkáját, valamint Farkas Károly forralt borát. Jobban megy így a munka! – nevetnek, de már lapátolják is a matériát.

Istvánhoz és Károlyhoz számosan csatlakoztak a kis utca lakói közül a munkához: Szabó Krisztián, Csaplár Csaba, Csaplár Gergő, Nagy Norbert István, Gálfi Sándor, Gálfi Tamás és Farkas Bence.

– Másfél óra alatt bevégezzük az egészet – nyugtatnak meg. Mire besötétedik, akár csukott szemmel is végigautózhatok a közön, nem futok bele gödörbe – teszik hozzá jó kedéllyel.

A technológiai sorrend egyértelmű: a zúzott követ először a talicskákba, majd a kátyúkba lapátolják, elegyengetik, elgereblyézik, és már jöhet is a „vibró”, a kis tömörítő gépezet.

– Az abai három K program, az előkészítést követően, szerdán kezdődött és szombaton be is fejeződik. S hogy mit is jelent? Karácsonyi közösségi kátyúzás! – lebbenti föl a fátylat a hármas alliterációról Kasó László alpolgármester, nyugalmazott iskolaigazgató.

Mikula Lajos polgármester Facebook-felhívásban fordult a helybeliekhez. A kisváros belterületi útjai, utcái tragikus állapotba kerültek az esőzések miatt, az önkormányzat zúzott követ vásárolt, és arra kéri az utcaközösségeket, segítsenek a kátyúzásban. Egyelőre erre futja a büdzséből, a végleges megoldást jelentő aszfaltozás nem megy máról holnapra.

A felhívásra huszonhat utcaközösség jelentkezett. Az önkormányzat mintegy 150 tonna zúzott követ vásárolt, s a teljes szállítmány a héten szerdán meg is érkezett. Csütörtökön aztán több mezőgazdasági vállalkozó állt sorompóba, és hét traktorral, valamint egy rakodógéppel megoldották a zúzott kő helyszínekre való kiszállítását. A pénteki és néhány utcában a szombati nap pedig arra szolgált-szolgál, hogy kalákában elkészüljenek a munkálatokkal.

– Magad uram, ha szolgád nincs! – így fogalmaz végezetül Kasó László. – Ez a közösségi megmozdulás túlmutat önmagán – hangsúlyozza.

Igen, az önkéntes munka összehozza az embereket, példaértékűnek nevezi az összefogást.

És a közösségek újbóli felépítésére nagy szükség mutatkozik mostanában Abán.