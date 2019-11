Közösséget kovácsolnának Lovasberényben

Egy évtized után a nyugdíjba vonult Szili Miklóst Südi Mihály váltotta a polgármesteri székben, akit sokan ismerhetnek a faluban, hiszen születése óta lovasberényi.

– Feleségem helyben dolgozik óvodapedagógusként, két gyermekem közül a nagyobbik az idei tanévtől már Fehérváron, a cisztercieknél kezdte az ötödik osztályt, a kisebbik még ide jár Lovasberénybe harmadikba. Jómagam 16 évet töltöttem a büntetés-végrehajtásban különböző beosztásokban, az utóbbi 3 évben sajtóreferensként dolgoztam. A Fidesz helyi csoportja keresett meg a kérdéssel, vállalnám-e a polgármester-jelöltséget – mesélte Südi Mihály, aki a szavazatok 56,91 százalékát kapta meg a választáson.

A képviselő-testületbe négyen is bekerültek a csapatából, így elmondható, hogy a támogatottsága a településen és a testületben is megvan. A falu új vezetője úgy gondolja, fiatal, lendületes, vannak elképzelései és ebből a berényiek is profitálhatnak. Ezzel a szemlélettel és hozzáállással vág neki az előtte álló 5 évnek. Az sem titok, hogy vízügyi kérdésekben élvezi elődje, Szili Miklós támogatását is, aki szükség esetén véleményével és tapasztalatával segíti munkáját. Ez azért is hasznos, mert folyamatban van a szennyvízhálózat kiépítése, amely az idén kezdődött.

– Ez egy régi adóssága a településnek, és mivel rengeteg energiát emészt fel, ezért számos kisebb, ennek fényében kevésbé fontos kérdést háttérbe kellett szorítani. Ám, ha a szennyvíz projekt lezárul, ezek ismét előtérbe kerülhetnek. Az egyik ilyen a bölcsőde kialakítása, amelyre egyébként törvényi előírás is kötelez minket, hiszen a településen a 3 év alatti kisgyermekek száma meghaladja a 40-et – mondta el a polgármester. Ha minden jól megy, a folyamatot jövőre el is tudják indítani. Napirenden van az orvosi rendelő és a sportcsarnok energetikai felújítása is – jelenleg az ehhez szükséges hitelt intézik –, ugyanakkor megoldásra vár a felszíni vízelvezetés, az árokrendszer megterveztetése, de az utak is felújításra szorulnak a faluban.

Ezek azonban nagy „falatot” jelentenek, így megoldásukra biztosan nem lesz elég az előttünk álló ciklus. A feladatok közé tartozik az illegális hulladéklerakás megszüntetése is, de szeretnék turisztikai téren is vonzóvá tenni Lovasberényt. Az operatív feladatok mellett a polgármester és az új képviselő-testület is fontosnak tartja, hogy a falu közösségét még jobban összehozzák, szeretnék, ha minél többen részt vennének Lovasberény életében véleményük, gondolataik megosztásával és közös munkával. A közösségi életet pedig olyan rendezvényekkel és programokkal tervezik felpezsdíteni, amelyekkel meg tudják szólítani a különböző korosztályokat. Fentiekhez a mottó: problémák generálása helyett a problémák megoldásán legyen a hangsúly.