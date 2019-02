Mintegy 200 főt érinthet az átalakuló közmunka a megyében: keresik a megoldást

Mint arról kedden hírt adtunk, Fejér megyében négy település kerül ki március 1-jével a közmunka-támogatások köréből.

A Székesfehérvárt, Rácalmást, Felcsútot és Szabadegyházát érintő helyzet az adóerő-képességgel függ össze.

„2019. évben azok a települések, amelyek adóerő-képessége a 110 000 Ft/fő mértéket és lakosságszáma a 700 főt meghaladja, közfoglalkoztatási támogatásban nem részesülhetnek” – fogalmaz a lapunk birtokába került, a Budapest Főváros Kormányhivatala által kibocsátott irat, amelyet az érintett megyei közfoglalkoztatók kaptak meg, akik aztán értesítették a települések vezetőit is a várható változásokról. Nem is ok nélkül, hiszen az elérhető legfrissebb belügyminisztériumi adatok alapján az érintett négy településen összesen mintegy 212 közfoglalkoztatott kerül ki a rendszerből a mostani közmunkaprogram kifutásával.

Hogy további sorsuk hogyan alakul, azt csak találgatni lehet, de az érintett települések képviselőivel beszélgetve elhangzott: a közmunkaprogram mostanára meglehetősen átrostálta az elsődleges munkaerőpiacról korábban távol maradókat, így abban mára jórészt olyanok maradtak, akik munkaerőpiaci integrációja, jellemzően kulturális és kognitív okokból, nehéznek mutatkozik. A Felcsútról kapott értesüléseink szerint ott március 1-jével nem kerül az utcára senki. Szabadegyháza képviselő-testülete keddi ülésén már olyan költségvetést szavazott meg, amelyben elkülönített összegek várják a közmunkaprogramból települési alkalmazásba átkerülőket. Hasonló intézkedések várhatók Rácalmáson is. Székesfehérvár esetében, a lakosságszámából adódóan is, több embert érint a változás – azonban, hogy a BM nyilvántartása szerint a városhoz rendelt mintegy 160 közfoglalkoztatott hol található, azt még nem sikerült kiderítenünk. A Városgondnokság például már két éve nem dolgoztat közmunkást, ugyanis felvették, akit lehetett. Mind a közfoglalkoztatottak, mind az intézmények, mind a város szempontjából igazságtalannak tartja a döntést Cser-Palkovics András fehérvári polgármester, aki éppen a döntés frissessége miatt néhány nap türelmet kért. Ígérete szerint hamarosan érdemi információkkal szolgálhat a kérdésben.