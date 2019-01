A közlekedési morál változásáról Májer László rendőr századost kérdeztük

A megyei statisztikák a súlyos vagy végzetes kimenetelű balesetek számának emelkedését mutatják. A lehetséges okokról, a közlekedési morál változásáról kérdeztük Májer László rendőr századost, a székesfehérvári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának kiemelt főelőadóját.

– Az emberek a mindennapi életükben felmerülő frusztrációjukat viszik át a vezetésbe – vágott rögtön a közepébe a százados. – Sokan vannak, akik a mindennapi gondokat nem tudják megfelelően feldolgozni, és mivel mindenki minden nap közlekedik, magántermészetű problémáinkat óhatatlanul a közlekedés másokra is kiható részévé tesszük.

A rossz döntések háttere

Egy balesetnél tehát többnyire nem csupán a szabálysértésről van szó. Noha minden esemény, ami közúti közlekedési balesethez vezet, valamilyen szabály megsértésével is összefüggésben van, mindig vannak előzmények is. – A baleset – hangsúlyozta Májer László – ugyan az adott néhány másodpercben történik, ám többnyire a másodpercekkel vagy akár percekkel, órákkal korábban meghozott rossz döntések eredményeként. A baleset-megelőzés lényege az, hogy a balesetekhez vezető rossz döntések hátterét feltárjuk. E háttérnek pedig egyik meghatározó eleme az aktuális lelkiállapot. Eltervezzük például, hogy gyorsan kiugrunk valahová, épp csak bepattanunk az autóba – ám kikanyarodva rögtön dugóba kerülünk. A frusztráció, az ingerültség azonnal megjelenik – és ez nyomot hagy a további döntéseinken is.



– A közlekedésben az ember, a jármű és a környezet egy egységet alkot – folytatta az összefüggésekben gondolkodó szakember. – Kérdés: ha valaki egy téli reggelen ugyanakkor kel, mint nyáron, noha tudja, hogy fagyott és havazott, akkor van-e esélye úgy, ahogy szokott, biztonságosan és még a csúcsforgalom előtt útra kelni? Nyilván nincs – jön tehát az idegesség: „el fogok késni!” Az ember ilyenkor a szélvédő alapos letakarítása helyett – épp csak hogy kilásson – 10×10 centiméteres lyukakat vág a jégen – közben azt gondolja magában: „majd legfeljebb óvatosan hajtok”. Ezek után, amikor két sarokkal odébb váratlanul elénk lép valaki és bekövetkezik a baj, mit kell mondanunk: hol szúrtuk el? Hát bizony ott, hogy reggel nem állítottuk fél órával korábbra az ébresztőórát. – A legtöbb autós nem tudatosítja magában, hogy egy emberi élet kioltására alkalmas eszközt használ – summázta Májer László.

A rutin hátulütői

Megfigyelhető továbbá, hogy a többség egy bizonyos útvonalhoz ragaszkodva közlekedik, a kialakult napi rutint követve – a rutinkövetés azonban olykor végzetesen rossz döntésekhez is vezethet. Attól, hogy valami korábban az adott útvonalon még soha nem fordult elő, nem biztos, hogy soha nem is fog. Általános iskolai hetedikes fizika: egy ötvennel haladó jármű egy másodperc alatt közel 14 métert tesz meg. A reakcióidő egy másodperc. Ha valaki közben még a telefonját is nyomkodja, akár félszáz méterre is kiengedheti kezéből a kontrollt. Ehhez jön még a rutin hamis biztonságérzete: „itt nem szokott történni semmi”.

A rutin másik hátulütője, hogy egy-egy útfelbontáskor, vagy épp a túlterhelt kereszteződések helyett aránylag kevesen keresnek alternatív útvonalat. Így masszív dugó alakul ki, és ismét csak jön a stressz. – Ha például Szabadbattyánban laknék, és mondjuk a Skála környékéről próbálnék hazajutni, eszembe nem jutna a Széchenyi-Horvát felé indulni, hanem az elkerülőt használnám – rajzol félkörívet kezével a százados. Persze jön ismét a gondolkodásbeli probléma: „nehogy már 5 kilométerrel többet kelljen mennem!” – Jó, de akkor lehet fél órát ülni a dugóban, lehet araszolni, idegeskedni, hogy „már megint bejöttek elém!”, dudálni: és már ott is a közlekedési konfliktus, amelynek végkimenetele sokszor csak a szerencsén múlik.

Lábat le a gázról

Végül, a szót hosszan mérlegelve, a százados így fogalmazott: – A közlekedési stílus változását elnézve én azt látom: ebben az önzésre csábító világban magunk is egyre önzőbben közlekedünk. – „Csak én érjek oda, csak nekem sikerüljön, csak én, csak én”. De abban ugye egyetérthetünk – hangzott költői kérdése –, hogy önmagában vett közlekedési kultúra nincsen? Egyetemes emberi kultúra van – amely kihat a közlekedésre is. Így azok, akik számára az emberi minimum az élet egyéb területein is elérhetetlen nívó, a közlekedésben sem viselkednek másként – ráadásul egy álló sort záróvonalon át kielőzve rögtön megtízszerezik a környezetük agressziószintjét.

A százados egyenes szavaiból kitűnt: az önző, beszűkült gondolkodás sajátossága az is, hogy a baleseti következmények mérlegelésekor legtöbben csak önmagukra gondolnak, ám a rendőr, aki a csengőszóra kisiető fiatal anyukának el kell hogy mondja: a férje nem jön többet haza, ezt is másként látja: – Egyetlen baleseti áldozat tragédiája átlagosan mintegy tíz másik ember életéből is visszavonhatatlanul elvesz valamit.

Három másodperc – mondja Májer László, miközben jobbjával komótosan háromszor csettint – ennyi időnk mindig van a túlélésre – már ha egyébként szabályosan és odafigyelve közlekedünk. Ennyi időnk mindig van.

Vezető képünk illusztráció!