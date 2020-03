Közeleg gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, nemesebbek lesznek majd a kerti fák

A legtöbb fa a korai meleg miatt már megindult, de a hagyomány, mely több száz éves népi megfigyelésen alapul, azt mondja, most kell a házaspároknak családot alapítaniuk és a kertbarátoknak gyümölcsfákat oltaniuk.

„Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk” – kezdődik a régi magyar himnusz, melyet a katolikusok énekeltek Kölcsey Ferenc előtt, és most is van miért hozzá fohászkodni, ám ő nemcsak a Megváltónak adott életet a hit szerint, hanem a kerteknek is, azóta is.

Most különösen nagy szükség van az oltalmára és a kertre is, hiszen ha akadozik az élelmiszer-ellátás, akkor még mindig ott a kert, ahol kis szaktudással, nagy szeretettel, szorgalommal és persze az Ő közbenjárása mellett sok gyümölcsöt tudunk termeszteni, amely nagyon fontos az egészségünk érdekében, így a most érkező vírus ellen is.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja március 25-e, ami a karácsonytól, vagyis Jézus születésétől visszaszámolt kilenc hónap. Ezt a napot négy év híján 1400 éve ünneplik a keresztények, de nemcsak a templomokban, hanem a kertekben is.

Az oltás témaköre meglehetősen széles, hiszen nemcsak gyümölcsfákat olthatunk, hanem cserjéket és virágokat is, de most maradjunk a fáknál. Maga a metódus éppolyan egyszerű, mint amennyire bonyolult. Talán éppen ebben rejlik a dolog varázsa, hiszen mi is életet tudunk adni, sőt új, egészen másmilyen életet, pont olyat, amilyet szeretnénk, és nem csak úgy, találomra. A fásszárúak oltásához nem kell sok dolog, pusztán egy jó és erős alany, egy szaporítani kívánt vessző, illetve gally, egy oltókés vagy -gép és valami, ami rögzíti az oltás helyét, amíg az be nem épül.

Arra figyelni kell, hogy vagy azonos fajtákat vagy nagyon közeli rokonságban állókat lehet csak egymásba oltani. Levágunk egy vékonyabb gallyat, figyelve arra, hogy az alany megvágott része olyan vastag legyen, mint az általunk elvárt leendő gyümölcsfa vesszője, és a kettőt egymáshoz rögzítjük. Ezzel meg is volnánk, de mégsem ilyen egyszerű. Régebben hosszan, haránt irányban vágták a vesszőket, hogy minél nagyobb legyen az összeforrasztani kívánt felület. Az oltókéseket felváltották az oltógépek, melyek a nagyüzemi pneumatikustól a kéziollóig bármilyen erejűek, tudásúak és kivitelűek lehetnek. A nagy klasszikus, mikor ómega alakot vágnak a vesszők végére. A lényeg, hogy ezáltal nemcsak az egymással szemben álló felületek lesznek nagyok, de a kialakított forma fizikailag is rögzíti az alany szöveteit a nemes részhez.

Persze vannak csodaszerek, porok, kencék, amelyek garantálják az eredést, vagy amelyek elzárják a levegőtől a metszett felületeket, hogy azok ne száradjanak be. A rögzítéshez is van már sok módszer, korábban a spárga, később a szigetelőszalag, de vannak kifejezetten erre a célra gyártott bandázsok is. Úgy kell ezt felfogni, mint egy törött végtag csontjait. Pontosan a helyükre kell őket illeszteni, és rögzíteni mindaddig, amíg a kettőből egy nem lesz.

Hogy miért vágjuk le az ágat és teszünk oda egy másikat? Mert ha így teszünk, akkor azon az esetlegesen gyengén termő fán nagyobb, szebb, finomabb gyümölcsök teremnek az oltásnak köszönhetően. Ha elég ügyesek és főleg elég merészek vagyunk, akkor akár azt is elérhetjük ezzel az egyszerű vagy annak tűnő módszerrel, hogy egy fa két vagy annál több fajta gyümölcsöt teremjen. A fajtákat érdemes összeválogatni, figyelve az igényeket, növényvédelmet és érésidőt. Ha jól választottunk, akkor egyszerre egy időben lehet egy fán sárga, piros és akár zöld alma is.

Ha ez még túl korai, akkor keressünk egy ostornyélszerű csihatagot, sarjhajtást mondjuk egy mandulafa mellett, vagy egy magról kelt suhángot, és azt ültessük oda, ősszel vagy tavasszal, ahová az új fát tervezzük. Fontos, hogy a vastagsága elérje egy normális ceruza méretét. Ha ez megvan, ősszel, még a keményebb fagyok érkezése előtt, szedjünk oltóvesszőket egy olyan őszibarackfáról, amelyik már bizonyított, és tartsuk őket nyirkos, hűvös helyen. Akinek van pincéje, az oda, akinek nincs, az a hűtőszekrénybe teheti egy nedves textilbe csomagolva. Ha megeredt az alany, és ha átvészelte a telet a teljesen nyugalmi állapotban lévő nemes vessző, akkor elvégezzük az oltást, és bebandázsoljuk a két, valaha külön élő vesszőt, hogy eggyé váljanak.

Ha ezzel megvolnánk, akkor jön a legszebb része, éppúgy, mint a Szeplőtelen Szűzanyának, vagyis nézzük, hogy hogyan fejlődik, cseperedik a kis védencünk.