Közel tizennégy kilométernyi kerékpárút-fejlesztésre pályázik az Európai Uniónál Fehérvár

A képviselő-testület kiválasztotta a Vásárhelyi útnak a Rádió út és a Logisztika iparvágány közötti szakaszát felújító kivitelezőt.

A sok szót és zötykölődést okozó szakasz 207 millió forintból simul ki. Pár hét és felvonulnak a kivitelezők a munkaterületen! Újabb döntés hozta közelebb a Corvinus campusa mögé tervezett új, 3000 fő befogadóképességű sportcsarnokot, aminek értelmében az idei költségvetésben elkülönített 700 millió forint mellétesz a város még 800-at, hogy biztosítja a szükséges önrészt. A költségek nagyobb részét TAO-támogatásból finanszírozzák.

Cser-Palkovics András szerint növelhető a konferenciaturizmus

Márton Roland, a megszűnt baloldali frakció egykori vezetője felvetette, lehetne máshol is ez az új kosár- és kézicsarnok, a város belsejétől távolabb, esetleg a leendő, Budai út külső részén felépítendő jégcsarnok körül.

Válaszában Cser-Palkovics András polgármester kitért rá, hogy a Corvinushoz is sok szállal kapcsolódik a Zrínyi utca, Budai út magasságában létesítendő háromezres csarnok. Márton arról is beszélt, hogy talán nincs is szükség erre a csarnokra, maradhatnának a kosarasok a Gáz utcában. Molnár Tamás, ottani önkormányzati képviselő erre föl arról beszélt, hogy az ARÉV csarnok, amelyben rengeteg program van – nemcsak meccsek! – nagy terhet ró a környező tízemeletesek lakóira. Ezért is kell az új csarnok.

A polgármester úgy véli, növelhető Fehérvár konferenciaturizmusa. Ehhez viszont kellenek a sokfunkciós új terek.

A fehérvári iparban országos szinten is magas béremelkedés történt idén

A közgyűlés 488 millió forintot rendelt hozzá, csoportosított egy, a fenntartható városi közlekedésfejlesztést célzó pályázathoz: majdnem 14 kilométernyi kerékpárút-fejlesztésre pályázik az uniónál a város! Ebből közel 5 kilométer lenne teljesen új.

A nyílt ülés végén Buth Sándor önkormányzati képviselő becsatornázta a kampányban amúgy is felcsavart hangerőn szóló, a városban élő és dolgozó vendégmunkásokról szóló diskurzust, kifejezetten a Feketehegy-Szárazréten épülő, készülő új munkásszállás ügyét. Erről pénteken lakossági fórum is volt a városban, melyről cikkünket ide kattintva olvashatja el. Buth szerint jó volna rábírni a munkaadókat, hogy magasabb bérekkel tartsák itthon, vonzzák haza a külföldön élő magyarokat.

Cser-Palkovics emlékeztetett, évek óta élnek Fehérvár munkásszállóiban magyar és külföldi munkavállalók. Kifejtette, hogy számukra nem a fehérvári önkormányzat adja ki a munkavállalási engedélyt, a munkásszállók nem a városéi, s nem is az önkormányzat alkalmazza őket. Utalt rá, hogy a kamara, a kormányhivatal, a munkáltatók inkább illetékesek.

Abban egyetértett a baloldali frakcióból korábban kilépett független képviselő Buthtal, hogy a bérek felzárkóztatása lehetséges megoldás, és rámutatott, hogy a fehérvári iparban országos szinten is magas béremelkedés történt idén.

Bóka Viktor jegyző elmondta, egyelőre nem történt engedélyköteles tevékenység a feketehegyi ingatlannál.