Közel kétmilliárdból újul meg a Szent Imre iskola és óvoda

Mintegy 1,8 milliárd forint ráfordításával bővíti és újítja fel a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda belvárosi épület­együttesét az egyházmegye.

Bár az egyházmegyében összesen négy katolikus óvoda és kilenc katolikus általános iskola működik, ezek közül csak egy-egy található Fehérváron. Ez a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. A patinás épületegyüttes egyik frontja a Budai útra, a másik a Szent István térre néz. A kormány támogatásának köszönhetően a régóta dédelgetett álom, az intézmény bővítése, korszerűsítése most megvalósulhat – mondta el Spányi Antal a projektről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón.

Az építkezés alatt sem szünetel a nevelés

Kényelmes helyzetben van, a beruházással kapcsolatban ugyanis nincs más dolga az önkormányzatnak, mint örülni annak. Ugyanakkor az építkezéshez komoly érdeke fűződik, hiszen olyan műemlék épületről van szó, amelyet a közösség jövőjét jelentő gyerekek használnak – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester.

A projekt részleteit Dózsa István atya, egyházmegyei vagyonkezelő ismertette a püspöki palotában tartott sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta azt, hogy mivel műemlék ingatlanról van szó, az épület külső megjelenése az utca felől nézve alapvetően nem változik. Annál inkább változik belül.

A jelenleg 12 tantermes iskola további négy teremmel bővül, és szaktantermeket alakítanak ki. A tanári galériát kap, a betonos iskolaudvaron gumiborítású sportpályát építenek, és kialakítanak egy aulát is.

A kétéves munkálatok során a tanítás, az óvodai nevelés nem szünetel majd.

Az atya beszélt arról is, hogy az egyházmegye 2016 végén több mint nyolcmilliárd forint támogatást kapott a kormánytól templomfelújításra, iskolabővítésre. Akkor a Szent Imrére 850 milliót terveztek. Azóta azonban jócskán elszaladtak az építőipari árak: most a legkedvezőbb ajánlat is már 1,8 milliárdról szólt. A hiányzó összeget a pénzek belső átcsoportosításával teremtik elő – fogalmazott az egyházmegyei vagyonkezelő.

Csák Lajos igazgató arról beszélt, hogy gyertyagyújtáskor évről évre mind többen szorongtak a folyosón, mivel az intézményben a folyosó szolgál aulaként.

A sajtótájékoztató végeztével Spányi Antal, valamint Halenár István, a kivitelezést végző cég ügyvezetője aláírta a szerződést.