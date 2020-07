Közel húszmillióan buszoztak tavaly Fehérváron

A székesfehérvári helyi közlekedés tekintetében csökkent az utaspanaszok száma 2019-ben a korábbi évekhez képest. Örvendetes, hogy csökkent a saját, busz­sofőrök hibájából fakadó baleset is. Az utaslétszám csökkenése észrevehető, de nem drasztikus.

Közgyűlés elé tárta a székesfehérvári helyi személyszállítással összefüggő, 2019-re vonatkozó beszámolóját a Volánbusz Zrt. Mint ismert, a közszolgáltatást 2019. október 1-jétől a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogutódjaként látja el a vállalat. A város közgyűlése által is megvizsgált beszámolóból kiderül, az év közben átutalt közel 758 millió forintnyi önkormányzati támogatáson felül további több mint 12 millió forintos támogatás kért a cég. A többlettámogatási igényt Székesfehérvár önkormányzata elfogadta, kifizette.

Tavaly harmincegy járat maradt ki

Az utaslétszám meghaladta a 19 millió főt, ami azt jelenti, hogy 2018-hoz képest néhány százezerrel csökkent a helyi tömegközlekedést használók száma. Az indított járatok tekintetében is észrevehető némi csökkenés. Míg 2018-ban több mint 419 ezer autóbusz indult útnak, addig tavaly ez a szám 409 ezerre csökkent. Az értékesített bérletek száma is redukálódott, mintegy százezerrel, az előző évben több mint 1,1 millió szelvényt értékesítettek. Bár a menetrend módosult az év során, az üzemeltetett autóbuszok száma nem változott az előző évhez képest. Átlagosan 54 járat közlekedik, ebből 22 szóló, 32 csuklós kialakítású. A társaság a székesfehérvári helyi járatos közlekedésben 110 autóbusz-vezetőt foglalkoztat. A járművek minőségével kapcsolatban rendszeresen érkeznek észrevételek a közösségi média felületein is: „A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott tmk (tervszerű megelőző karbantartás)-előírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően történtek.” Emellett tájékoztatnak arról is, hogy az autóbusz-vezetők rendszeresen részt vettek munka- és tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.

A vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal történik. Valamennyi bejelentés, legyen az panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panasz, nyilvántartása az előírásoknak megfelelően történik. Az utaspanaszok száma a tavalyi évben csökkent, 156 alkalommal érkezett észrevétel, melyekből a társaság het­ven­nyolcat jogosnak ítélt. 2019-ben a kimaradt járatok száma 31. A késett járatok száma nyolcvanhárommal csökkent az előző évhez képest. Az autóbusz-állomány elöregedése miatt műszaki meghibásodás esetén előfordult, hogy késve vagy egyáltalán nem tudta a társaság pótolni a járatokat. A késések és kimaradások oka általában a nagy forgalom volt, különösen a reggeli, valamint a délutáni csúcsforgalom idején. A saját hibából adódó balesetek kevesebb alkalommal fordultak elő – mindösszesen 17-szer történt ilyen –, de a másik fél okozta balesetek száma ezzel szemben jelentősen nőtt. Míg 2018-ban 14, 2019-ben 20 ilyen eset volt. Személyi sérüléssel járó baleset 2019-ben nem történt.