Közel hetvenmillió forint került a civilekhez Fejér megyében

A Magyar falu programnak köszönhetően számolhattunk be egyik fejlesztésről a másik után, egész évben. Most kiderült az is, mely civil szervezetek örülhetnek a 68,5 millió forintnak Törő Gábor országgyűlési képviselő választókörzetében.

A száraz lista: Bakonycsernye, Bodajk, Csákberény, Csókakő, Csór, Iszkaszentgyörgy, Kőszárhegy, Magyaralmás, Pusztavám, Szabadbattyán, Úrhida és Zámoly. Vagyis nem kevesebb mint 12 településen örülhettek a napvilágot látott eredménynek. Közülük is kiemelkedik Bodajk, és nemcsak azért, mert város, hanem azért is, mert ezen a településen négy civil szervezet is sikereket ért el. A helyi polgárőr-egyesület kereken ötmilliót költhet majd egy új járőrautóra, míg a tűzoltók kettőt védőfelszerelések beszerzésére. A bodajki focipályát fedő gyep sorsa is biztosított, ugyanis a helyi sportegyesület terveiben kétmilliós fűnyíró szerepel. Ezeken túl az iskola és óvoda fejlődéséért létrehozott alapítvány is nyert közel kétmilliót a tehetséges gyermekek oktatására. Pusztavám volt a második legaktívabb Törő területén. A településen évszázados hagyomány a zene, az ének és a tánc, így nem meglepő, hogy az énekkar és a fúvószenekar is kapott kétmillió forintot eszközbeszerzésre. A néptánccsoport is annyit kapott, de ők a Kvircedli Fesztivál rendezésére fordítják az elnyert összeget. Zámolyon a sokak által ismert és kedvelt Kákics Kulturális Egyesület szeretne mozgásba lendülni, ezért az elnyert ötmillióból járművet vennének. De ezen a településen nyert a Mesevár Óvoda alapítványa is kétmillió forintot, méghozzá a kerti játékok korszerűsítésére. Gépjárműbeszerzési terveikhez jutottak közelebb a szabadbattyáni egyesületek is. A Fiatal Civil Kurázsi Egyesület és a polgárőrök is erre fordítják az elnyert 5-5 milliót. A sport nagyközsége, Bakonycsernye is nyert hétmillió forintot. Ebből a Bányász Sportegyesület ötmilliót költ gépjárműbeszerzésre, kettőt a helyi horgászok kapnak meg, méghozzá eszközfejlesztésre. De nemcsak a ­Bakonyban divat a sport. Csókakő és Csákberény sportegyesülete is pályázott. Előbbi felvidéki barangolásokra költ kétmilliót, utóbbi az öntözőberendezés korszerűsítését szeretné megoldani a kapott 5 millióból. A velük szomszédos Magyar­almáson a lovassport támogatásához szükséges teherautó megvételéhez lesz nagy segítség az elnyert 5 millió forint. Ezeken kívül kétmilliót kapott Úrhida, de a majd ötmillió forintból templomot felújító Kőszárhegy és a Csóron dolgozó helyi alkotók is a nyertesek között vannak.