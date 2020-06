Közel fél kilométeres útszakasz útburkolatának megújulását ünnepelte csütörtökön Fehérvárcsurgó

Az eseményen szó esett egy új kerékpárút kialakításáról is, melyért országgyűlési képviselők lobbiznak. A terv ugyanis az, hogy a térséget összekössék a Velencei-tóval.

– Az, hogy most itt vagyunk „egyben”, azt jelenti, hogy a település is egyben van. Rég volt így – fogalmazott Törő Gábor országgyűlési képviselő azon az útátadáson, melyet csütörtökön délután tartottak Fehérvárcsurgó megújult Kéthly utcájában, s gratulált a vezetésnek, hogy egy útátadás kapcsán a település több előző vezetőjét is meghívta, hogy együtt örülhessenek a korábbi testület által beadott pályázat eredményének. Egy pormentes utcával gazdagodott a település, ami nagyon fontos az itt élők számára, tette hozzá a képviselő. Majd pedig rámutatott, hogy a veszélyhelyzet elmúltával dupla erővel kell folytatni a fejlesztéseket, „hisz a máshonnan felszabaduló munkaerőt leginkább az építőipar képes lekötni. Mi azon dolgozunk, hogy ahány munkahely megszűnik, annyit teremtsünk helyette”. Több százmilliárdos fejlesztések lehetőségét vázolta fel, melyek elérhetővé válnak majd a környék települései számára is.

– A csókakői iskola régi vágya teljesül például azzal, hogy tornacsarnokot építhetnek. Ugyanez a helyzet Fehérvárcsurgón is, ahol folytatódik a kastély-program, továbbá alakul egy turisztikai jellegű egyesület, melynek több település tagja lehet, s mely kapcsán L. Simon László országgyűlési képviselővel lobbizunk azért, hogy a települések kerékpárúttal is össze legyenek kötve. Így alakulhat ki az a nyomvonal, amelyen Bodajk-Mór-Csókakő-Csákberény és Gánt felé is elérhetik majd a kerékpárosok a Velencei-tavat. Illetve ha sikerül összekötni Fehérvárcsurgót Iszkaszentgyörggyel, akkor kialakul egy kör, mellyel szintén el lehet érni Székesfehérvárt, a Velencei-tavat. Emellett már idén megkezdődik a Budapest-Balaton kerékpárút építése is. Mindenki pályázzon minél többet, bízom benne, hogy Fehérvárcsurgó töretlenül fejlődni fog – fejezte be gondolatait a képviselő.

Egy évvel ezelőtt pályázott az akkori képviselő-testület az utca burkolatának felújítására. Ennek köszönhetően 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a település – mondta, immáron a friss aszfaltburkolaton állva, a szalag előtt Temesvári Krisztián, Fehérvárcsurgó polgármestere. Ehhez valamivel több mint 5 millió forint önerőt adott az önkormányzat, így 456 méteres útszakasz újulhatott meg. – Köszönöm az előző testületnek, hogy pályáztak, különben mi sem tudtuk volna ezt a munkát folytatni – tette hozzá a település vezetője, s kiemelte a támogatók, kivitelezők mellett a lakók türelmét is. – Az idei Magyar Falu Programban pályáztunk 10 millió forintra, melynek köszönhetően a közeli Béke köz újulhat meg. Nagyon bízunk benne, hogy pozitív elbírásában részesülünk – fogalmazta meg reményeit a településvezető, aki ugyanezt tette a Barátság köz burkolatának felújítását illetően is. Csurgó ugyanis tervezi, hogy 13 millió forintos támogatással és 6 és fél millió forint önrésszel ezt a közt is megújítja. – Az utakon túl pályáztunk közterület karbantartó gép vásárlására s a művelődési ház belső felújítására is. Folyamatban van továbbá a korábbi testület által nyert pályázatnak köszönhetően a Vörösmarty tér kivitelezése, amely idén megvalósul. Ezt a lendületet szeretnénk továbbvinni, minden lehetőséget kihasználni, mert ebben a nehéz időszakban is fontos, hogy erre figyeljünk.

Ezt követően verselő, éneklő gyerekek következtek és a szalagátvágást követően a csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport kezdte meg lendületes táncával az új aszfalt koptatását.