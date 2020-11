Közel 20 millió forint újabb fejlesztési pénzt nyert Aba

A legutóbb nyáron nyert a város a Magyar falu programból infrastrukturális fejlesztésekre forrást – akkor útfelújításra érkezett 30 millió forint. Most négy különböző területen újíthatnak a városban.

– Az önkormányzattól, illetve az önkormányzati célokhoz kapcsolódóan négy pályázatot adtunk be a Magyar falu program legutóbbi fordulójában. Mind a négy pályázatot megnyertük. Köszönjük Magyarország kormánya támogatását és Varga Gábor képviselő figyelmét, amely a pályázatainkhoz kapcsolódott – nyilatkozta Mikula Lajos polgármester a város közösségi oldalán, köszönetet mondva a felsőbb intézkedéseknek.

Ahogyan a közleményből olvasható, a civil szervezeti támogatás (1 millió 20 ezer forint – a szerk.) és a polgármesteri hivatal felújításához kapcsolódó pályázat (4,9 millió forint) mellett további két pályázat eredménye lett Abára nézve kedvező.

– Beadtunk az úgynevezett „Elhagyott ingatlanok megvásárlása” pályázati jogcímre is egy tendert, ebből a nyertes pályázatunkból úgy néz ki, meg tudjuk venni az Óvoda köz mellett lévő két elhagyatott telket; a helyiek „Antall Dezső bácsi” telekként ismerhetik ezt. Itt a terveink szerint további sportpályák létesülhetnek a műfüves pálya mellett, így már erre a tervre tekintettel zajlott ott le az út rendbe tétele is – tájékoztatta lapunkat a város vezetője.

Mint megtudtuk, valamivel több mint ötmillió forint értékben nyert el egy másik – egyben negyedik – pályázatot is Aba, amelyből a belsőbárándi temetőben épülhet egy új kerítés, s ebből újítják fel az ottani ravatalozót is. A vezető szerint a sikerességgel két legyet ütöttek egy csapásra az abai költségvetés tekintetében.

– A pályázatokat, szakítva a korábbi gyakorlattal, pályázatíró nélkül, a hivatal munkatársai készítették önállóan. Az eredményekből látszik, hogy jó munkát végeztek, egyúttal a munkájukkal megspóroltuk a pályázatírási díjat is. Ebből is látszik, hogy hatékonyabbá, jobbá vált a hivatalunk működése – zárta Mikula, aki saját közösségi oldalán megosztva a híreket továbbra is sérelmezi a két héttel ezelőtt a Magyar Nemzet által írt cikket, melyben Abán „baloldali városvetést”, illetve a lakosokkal való kétszeri adókifizetést említenek.