Követendő példa a fehérvári Vad Gyöngyi kezdeményezése

Vad Gyöngyi a székesfehérvári Széchenyi utcán működtet látványpékséget több, mint 20 éve.

Szerda délután azzal kereste meg szerkesztőségünket, útjára indítana egy kezdeményezést: felajánlja a segítségét az idősek számára a vásárlásban, pontosabban a megvásárolni kívánt termékek beszerzésében, majd az áruk egy csomagba történő összeállításában, amelyet aztán vagy önkéntesek, vagy családtagok juttathatnának el az idősekhez. Mindezért nem kér plusz pénzt, és nem is tesz rá extra felárat a termékekre. Ahogy elmondta, tud biztosítani kenyeret és egyéb pékárut, tejtermékeket, tartós élelmiszert – többek között konzervet is -, egyéb alapvető élelmiszereket, így cukrot és lisztet is, de boltjában egyéb árucikkek, így például toalettpapír is beszerezhető.

„Nem szeretnék ebből a helyzetből hasznot húzni, viszont mivel reggel 5 órától a boltban vagyok, az időmből kitelik, hogy összeszedjem a bevásárlólista tételeit és becsomagoljam őket”, árulta el az asszony, aki szerint önkéntes segítőkkel összefogva így tudnának segíteni a városrész időseinek a bevásárlásban. Vad Gyöngyi azt is reméli, lesznek a városban, vagy akár a megye más településein is követői.