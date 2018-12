Köszönet, éppen pénteken – Szeretetvendégségen vettek részt a baracskai klubtagok

A faluházban roskadozik az asztal a sok finomságtól, a szeretetvendégség mellé lelki táplálék is dukál. Kivételesen elmarad a séta, a futás, a kerékpározás. Ez most ilyen péntek.

A szellemes Éppen péntek! elnevezésű egészségklubot a helyi háziorvos, Tóthné Kolumbán Ottilia alapította alig egy éve, s mondhatni népszerű események lettek a találkozók. A kicsi, energikus doktornő belgyógyász és háziorvostan szakorvos, s nem mellesleg erős sprirituális késztetéssel végzi gyógyító munkáját. Orvosként az ütött szöget a fejébe, hogy miért olyan magas a gyógyszerfogyasztás akár kevésbé indokolt esetben is, s ő olykor inkább egy jó beszélgetést, sétát, túrát, baráti találkozást írna fel a receptre. Ez azonban kevésbé kivitelezhető, mást határozott hát el. Egy pénteken sétára invitálta a falubelieket, s tizenegyen eljöttek. Így kezdődött.

Megszólította az időseket, aztán a középkorúakat, végül is minden korosztályt, majd a kismamákat, kisgyerekes anyukákat – mára valóban az összes életkor „képviselteti” magát az egészségklubban. Hol hosszabb, hol rövidebb sétákat tesznek a községben, s „tematizált” éppen péntekek zajlanak: kerékpárosok, futók, kerekesszékesek kirándulnak, beszélgetnek. Érdekes előadások színesítik Ottilia doktornő klubdélutánjait – tudományos, praktikus, dietetikus, spirituális áthallásokkal. Ez a sok idegen szó éppen nem lenne ínyére a doktornőnek, akinek egyik erénye az egyszerűsége. Úgy beszél, hogy mindenki értse, mégsem földhözragadt a megfogalmazása, hanem lélekemelő és magyarra „fordított” szakszerűség. Mutatta, hogy zsebében általában egy színes „hálakő” lapul, hogy eszébe jusson róla, miért is hálás akár a hétköznapokon is az életben.

A találkozókon szinte kizárólag gyümölccsel, zöldséggel csemegéznek a klubosok, az adventi Éppen péntek! a kivétel. Házisütemények, finomságok kerültek az asztalra a karácsonyi énekek közös eldalolása mellé. A katolikus plébános, a református lelkész szavai máskor és mindenkor aktuálisak, ezúttal is szívbe találtak Ottilia doktornő köszöntésével együtt.

