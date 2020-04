Kőrösi Gábor segíteni és nem meggazdagodni akar

Kőrösi Gábor nem kér jogdíjat az általa szerkesztett arcvédő pajzzsal összefüggésben. Az eszköz – állítása szerint – hatékony, gyorsan és olcsón előállítható, és mintha a szerencse is mellé pártolt volna, egyre kevesebb bürokratikus akadálya van a hivatalos tömeggyártásnak.

Kőrösi Gábor, az egyébként filmdíszletekkel foglalkozó szakember kérdésünkre elmondta: – Az ötlet úgy jött, hogy a cégemmel segíteni kezdtük a Koronavírus Facebook-csoport munkáját. Szerencsére én stressz alatt működöm jól, úgyhogy egy álmatlan éjszaka felvázoltam papíron az eszközt, majd hajnalban bementem a műhelyünkbe, kipróbáltam az első prototípust, és működött. Korábban nem foglalkoztam ilyen termékekkel, és ha ennek vége, akkor nem szeretnék a későbbiekben sem.

– A siker kulcsa egy székesfehérvári munka nélkül maradt gyár megtalálása volt, mert már nem volt alapanyag. Most, hogy mindenki ingyen dolgozik, vág, hoz-visz, csomagol, 100 forint nettó ár körül vagyunk, ami őrült olcsó. Azért fontos ez a fejlesztés, mert olcsóbban és gyorsabban lehet gyártani, illetve hogy egyáltalán van. Egy egyszerűbb nyomdai kivágó szerkezet, egy stancgép is el tud készíteni négy-ötezer darabot naponta, egy automata ennek a sokszorosát. Mivel sok nyomdai stancoló gép van az országban, ki tudjuk húzni magunkat önerőből a bajból, legalábbis ezen a fronton – mondja Kőrösi.

A pajzs fertőtleníthető alkohollal, de ezt majd az éppen most folyó engedélyeztetési folyamat során pontosan meghatározzák. Több mint 15 ezret adott már át a Facebook-csoport az egészségügynek, de eleddig a párásodás nem okozott problémát. Egy második műtőssapkával fedik a pajzs és a homlok közötti lyukat, így a levegő mondhatni szabadon áramolhat. Az ötletgazdától megtudtuk: a pajzsokhoz pillanatnyilag a koronavirus.hu-n (ez nem azonos a hivatalos, a kormány által működtetett honlappal) lévő igénylőlap kitöltésével lehet hozzájutni. Senkit nem szolgálhatnak ki soron kívül, de természetesen a frontvonalbeli Covid-osztályok ellátása az elsődleges. A jövő hét során több új nyomdai kivágó gép beállításával könnyen teljesíthető lesz a napi 30 ezres gyártási célszám.

Kőrösi Gábor hangsúlyozta még azt is: – Ezeket mi ingyen adjuk, adományokból készítjük. Rövidesen az állam is beszállhat, de bürokratikus akadályok még némiképpen nehezítik a gyors reagálást. Nemzetközi megkereséseink is vannak a módszer iránt, és vasárnap kiderült, hogy pillanatnyilag mi gyártunk a leggyorsabban pajzsot a világon.