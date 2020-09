Koronavírus: elhúzódó küzdelemre számíthatunk

Újabb 20 ezer dollárt adományoz Székesfehérvár városának az Alcoa: koronavírus-járvány elleni védekezésre, a gazdasági következmények ellensúlyozására.

Ez a 20 ezer dollár napi árfolyamon számítva több mint 6 millió forint. S miért újabb? Június elején 25 ezer dollárt már Székesfehérvár rendelkezésére bocsátott az Alcoa Shared Services Hungary Kft. az Alcoa Alapítványon keresztül. Szintén a védekezést segítendő.

Kedden a városháza udvarán Kiss Szabolcs, a vállalat ügyvezető igazgatója jelentette be a segítségnyújtás tényét. Cser-Palkovics András polgármester képviselte a várost. Fontos kijelentések hangoztak el.

Kiss Szabolcs kifejtette, adományaikkal a frontvonalban dolgozók feladatellátásának támogatása mellett a munkájukat elvesztőket is segíteni kívánják.

A polgármester pedig elmondta, ismét megnyitja az önkormányzat azt az adományokat fogadó gyűjtőszámlát, amelyet tavasszal, a koronavírus-járvány első hullámának idején is megnyitottak, s amelyre akkor több mint 100 millió forint adomány érkezett. Sok kicsi sokra ment. Voltak az adományok között pár ezer forintos, önzetlen magánszemélyektől érkezett támogatások is, s olyan nagy összegek is, mint az Alcoa 25 ezer dollárja.

A polgármester a járványt illetően úgy fogalmazott, hogy elhúzódó küzdelemre számíthatunk, ugyanakkor a gazdaság nem állhat le újból.

Ha pénzzel segítenék a székesfehérvári védekezést, úgy a 12023008-00153647-06700001 bankszámlaszámra utalhatnak. A közlemény rovatba írják bele, hogy „koronavírus elleni védekezés”!