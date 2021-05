Hálás adományt adtak a bicskeiek a fehérvári kórháznak

Másfél millió forintnyi ajándékcsomagot állítottak össze helyi vállalkozók és magánemberek a Fejér Megyei Szent György Kórház dolgozóinak, hálás köszönettel a munkájukért. A városban az egészségügy egyébként is nagy hangsúllyal bír.

Bálint Istvánné polgármester egészségügyi végzettsége és elkötelezettsége okán szívügyének tekinti az egészséggel összefüggő területek figyelmét. Balogh Gyula igazgató főorvossal közösen dolgoztak azért, hogy a bicskei egészségügyi központ is oltópont lehessen – a városiak és a járásbeliek megelégedésére.

A kórházi ellátásra szoruló Covid-fertőzötteket többnyire Székesfehérvárra szállították Bicskéről, mondta a polgármester asszony; a köszönet mellé már korábban kisebb ajándékkal kedveskedett Sárkány Ágnes főorvos asszony osztályának. Ezúttal ismét gyűjtést szervezett Bálint Istvánné Bárányos József képviselőtársa felesége, Zsuzsanna kezdeményezésére, és nagy lelkesedéssel mozdultak meg a civilek, a vállalkozók. Édesség, kávé, desszertek, prémium kézműves élelmiszerek, sok ásványvíz gyűlt össze a széles körű adományokból, valamint fehér zoknikat, gyógyhatású készítményeket, krémeket, bőrvédő szereket vásárolt szakavatottan maga a polgármester a felajánlott pénzből. Ez utóbbiakból jutott a betegeknek is, számoltak be a nővérek a felhasználásról.

Az adományokat Csörgöl Ákos alpolgármester, Lovasné Báder Katalin képviselők vitték el Bálint Istvánnéval és hivatali dolgozókkal együtt. Különösen megható momentuma volt a kórházbeli találkozónak Németh Tibor köszönetnyilvánítása – a fiatal bicskei önkormányzati képviselő koronavírus következtében szinte a halál torkából menekült meg, hosszan küzdöttek érte a Szent György kórházban. A bicskei adományozóknak sikerült bejutniuk a kórház területére, de természetesen az osztályra nem, Nyakas Eszter ápolási igazgató vette át az ajándékot. Őszintén meglepődtek az adomány nagyságán, s hangsúlyozták, a múlt alkalommal kapott bicskei gyermekrajzokat is kitették az osztályok folyosóira. A bicskei Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola alsó tagozatosai most is elküldték rajzaikat az orvosoknak, ápolóknak.

A bicskei polgármester önkéntes munkát is végez a járvány idején vezetői feladatai mellett. A védekezésben példaértékűen segítik át és nyújtanak lelki támogatást a hozzájuk fordulóknak Szabó Ágnes, a Kapcsolat Központ igazgatója és munkatársai, mondta a városvezető. A járvány idején igyekeznek más egészségügyi szolgáltatást is minél teljesebben nyújtani – a mammográfiai szűrést két­évente végzik a mozgó szűrőponton is. A kezdeményezést képviselőként tette Bálint Istvánné, majd alpolgármesterként s immár vezetőként is kézben tartja. A városháza udvarán áll a szűrőkamion, csütörtökig még várják a hölgyeket a betegségmegelőzés érdekében. Oltóbusz érkezik május 19-én a városba, noha az egészségügyi központban is folyik a védőoltakozás. Száznyolcvan személy vakcinációjára nyílik mód az oltóbuszon, a bicskeiek mellett Alcsútdoboz, Felcsút, Óbarok, Csabdi és Mány háziorvosait kérte fel Bálint Istvánné a listák összeállítására.