Koronavírus a nagyvilágban: Tárnok Ákos segítségével bepillanthatunk az ecuadori helyzetbe

A napokban döbbenetes felvételek járták be a világsajtót a dél-amerikai országban uralkodó, koronavírus-fertőzés okozta állapotokról.

A CNN videós összeállításában látható, utcákon heverő, letakart holttestek látványa még az erős idegzetűek számára is nehezen megemészthető felvételek. Hogy lehet így egyáltalán a mindennapokat élni?

Életstílusuk okozhatja vesztüket

A székesfehérvári Los Andinos és a Kákics zenekar vezetőjével, az ecuadori kapcsolatokkal és élményekkel bőven rendelkező Tárnok Ákos segítségével sikerült egy kicsit bepillantanunk az ott élők mindennapjaiba.

– Felhívtam népzenekutató barátomat, Mario Godoy Aguirre-t, aki a quitoi Pasillo Múzeum (Museo del Pasillo) igazgatója, hogy a hogylétük felől érdeklődjek. Mario elmondta, Quitoban a helyzet még egészen elfogadható, a legnagyobb probléma a tengerparti területeken van, ott ugyanis nagyon fegyelmezetlenül kezelték a lakók a kijárási korlátozást (Guyaquillben például 14 és 17 óra között engedélyezett csak elhagyni az otthonokat), állandóan összejöveteleket tartottak, eljártak hazulról.

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Ecuadorban a tengerparti övezetben az élet nem a házakban, hanem az utcákon folyik, mivel ott trópusi meleg van, így nehezen értik meg az ott élők, hogy nem szabad kint lenniük. Melegük van és úgy gondolják (csakúgy, mint honfitársaink, akik csoportosan kirándulni járnak a korlátozás alatt), hogy ha egyszer nem látják saját szemükkel a vírust, akkor az nincs is ott. A rendőrök, katonák próbálják az embereket a házaikban tartani, felszólítani őket, hogy ne csoportosuljanak, akiket az utcákon találnak, visszaküldik őket otthonaikba. A probléma az, hogy ahol sokan voltak együtt, ott nagyon súlyos következményei vannak a koronavírusnak, a hétköznapi embereken kívül már mind az egészségügyi dolgozók, mind a rendvédelmi szervek alkalmazottainál történtek halálesetek.

Mario és családja a hegyvidéken, Quito kertvárosi részén élnek, ahol sokkal fegyelmezettebbek az emberek, jobban betartották a korlátozásokat. Elmondta, ők nem is mozulnak ki otthonról, már csak azért sem, mert édesapja, Gonzalo Godoy, aki egy nagyon híres ecuadori zenész, Julio Jaramillo harmónikása volt, több mint 80 éves, ezért rá fokozottabban kell vigyázniuk. Édesapja korábban minden nap a templomban orgonált, az egész család több generáció óta templomi orgonista. Most erre sincs lehetőség, minden templomot bezártak.

A történteket látva a hegyvidékiek rendkívül sajnálják a tengerparti városokban, különösen a Guyaquillben élőket, együtt éreznek velük, olyanokról is hallani, hogy a vidéki indián parasztok több száz liter tejet vittek adományként a nagyobb településekre. Emellett az ecuadoriak folyamatosan készítik a maszkokat, hogy ezzel is tudjanak védekezni a vírus ellen.

Kákics-koncert is kerülhet a műsorba

A Pasillo Múzeum, ami nemcsak múzeum, hanem egyben egy zeneiskola is, próbál haladni az élettel. Náluk most online zajlik az oktatás, a tanárok videókon keresztül mutatják meg, hogy hogyan kell fogni az adott hangszert (többek között gitározni, bandolinozni is tanítják a gyerekeket), illetve régebbi koncertfelvételeket is töltenek fel. Tavaly a Kákics zenekar is koncertezett náluk, vélhetően az a felvétel is be fog kerülni ebbe a műsoranyagba egyfajta kitekintésként más népek zenéjére. Jelenleg ők a legaktívabb múzeum Ecuadorban.

Ákos egy másik barátjával, a Riobamba városában működő néptáncegyüttes vezetőjével, Alfonso Chavezzel is beszélt, aki elmondta, leállt az élet a környékükön, ők maguk is odahaza várják, hogy elmúljon a veszély. Addig is a tánckoreográfiákhoz tartozó dallamokat, énekeket gyakorolják, szigorúan mindenki a saját otthonában.