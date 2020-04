Koronavírus a nagyvilágban: Egy Fejér megyei család beszámolója az Egyesült Államokból

Székesfehérvárról költöztek Majorék New Yorkba. Péterrel, aki Manhattanben a Upper East Side-on dolgozik az építőiparban, beszéltünk arról, hogy milyen a helyzet a sosem alvó városban, mióta a koronavírus megjelent.

Hogyan kezdődött a járvány New Yorkban, mikor jelentek meg az első megbetegedések?

– Valamikor március elején kezdődött, eleinte elszigetelt esetekkel. Az első gócpont Rochester városban alakult ki. A lakásfelújítások során munkahelyemen folyamatosan tájékoztattak minket a Covid-19 vírusról, amely a március 9-i héten kezdte igazán éreztetni hatását. Ekkor már kötelezővé vált, hogy csak maszkban mehettünk az épületekbe, majd két nappal később már a kesztyűt is viselni kellett. Március 12-től a buildingbe történő belépésünkkor már mindenkinek mérték a testhőmérsékletét. Ez az állapot két napig tartott, mert március 13-án, pénteken a menedzsment közölte mindenkivel, hogy hétfőn, március 16-án minden manhattani lakóépület bezárja kapuit bizonytalan időre.

Ezt hogy viselték az emberek Manhattanben?

– New York város polgármestere már egy héttel korábban kérte az embereket, hogy lehetőleg maradjanak otthon, s aki teheti az online térben végezze munkáját. De március 16-án már érezhető volt a feszültség, főleg az élelmiszerpiacokon. A szupermarketeket, nagyobb áruházakat szinte szó szerint kifosztották az emberek. Különösen a tartós élelmiszereket, húsokat, lisztet vásárolták, továbbá – ami mindenki számára meglepő volt – eltűntek a polcokról a WC-papírok. Természetesen a legfontosabb árucikkekké a tisztítószerek, fertőtlenítők léptek elő. Ugyan az árufeltöltés továbbra is zökkenőmentesen történik, de nyilván a megnövekedett kereslet miatt időnként kifogynak az üzletek. Ha valakinek nagy nehezen sikerül online leadnia a megrendelést, vagy azt a viszszajelzést kapja, hogy jelenleg nincs készleten, vagy hogy nincs kapacitás a kiszállításra. Ilyenkor marad a kesztyű és a maszk, aztán irány a bolt.

A munkahelyekre mi jellemző általánosan?

– New York városa március 16-án hozta meg a döntést, miszerint a non-essential, azaz nem nélkülözhetetlen cégek alkalmazottjai dolgozzanak otthon, illetve zárjanak be. Mára már az emberek nem szívesen mennek el a boltokba, ezért nagy mértékben megnövekedett az online vásárlás, ennek egyenes következménye lett, hogy a United States Postal Service, azaz posta szolgáltatásai nagyon lelassultak.

Milyen más intézkedéseket hoztak az amerikaiak a koronavírussal kapcsolatban?

– A város több részén ideiglenes kórházakat alakítanak ki, például a Central Parkban sátrakból, illetve még a US Open Grand Slam torna helyszínéül szolgáló létesítményben is. Tőlünk nem messze, mindöszsze pár kilométerre, Elmhurst városrészben van a vírus epicentruma, legalábbis ami a kórházakat illeti. Az emberek kint állnak az utcán betegen, arra várva, hogy ellássák őket. Különböző hírfolyamokban látni továbbá, hogy hűtőkocsis kamionok parkolnak a kórházak mellett, amikbe a holttesteket helyezik, hiszen nincs máshol hely. Annyira kevés a szabad ágyak száma, hogy az orvosok azt mondják, csak akkor jut hely új betegnek, ha valaki elhunyt. A legfrissebb hír, hogy mára (április 5., vasárnap a szerkesztő) elfogynak a lélegeztetőgépek, ami katasztrófához fog vezetni. A polgármester pedig szorgalmazza a hadiállapotra való átállást, mivel a város még mindig nem reagált kellőképpen a helyzetre. Ennyire rossz a helyzet! A kilátástalanságban egy kis fénysugár, hogy vasárnap hajnalban (magyar idő szerint vasárnap délután) Kína jelezte, hogy további 1000, Oregon állam 140 lélegeztető gépet küld New Yorkba, Oroszország pedig már küldött segélycsomagot.

A sátrakon kívül van-e más lehetőség is a kórházi ágyak növeléséhez?

– Megérkezett Manhattan West Side egyik kikötőjébe a haditengerészet kórházhajója is, ahova a hírek szerint a nem koronavírus által megfertőzött betegeket fogják átszállítani a kórházakból, ezzel is növelve a szabad ágyak számát. Április 2-tól a Rikers Island (híres börtönsziget a városban) rabjainak akarnak 6 dolláros órabért fizetni, ha részt vesznek a várostól nem messze tömegsírok kialakításában. Na ez már nem semmi! Már az aktuális fertőzöttek száma 63 306 fő, 5-6000 fővel több a tegnapihoz képest (április 5. vasárnap reggeli adat).

Talán jogos a kérdés: a családjával miként próbálják átvészelni ezt az időt?

– Az üzletek folyamatosan töltik fel a polcokat, a húsok, lisztek ismét kaphatók. A családból én járok a boltba – ahol szemmel látható változás a maszk, de legalább kesztyű használata -, ha valamiből kezdünk kifogyni. Mivel gyermekes család vagyunk, már a legelejétől folyamatosan tájékoztattak minket az iskolából, ahova ötéves kislányunk, Molly jár. Ez a suli egy katolikus magániskola, ahol már március 9-én hazaküldték a gyermekeket, míg a többi, állami iskolában csak a március 16-án kihirdetett döntés után zártak be. Hivatalosan április 20-ig tartanak zárva az intézmények, de úgy fest, ez még sajnos változhat. Pontosan ugyanúgy, mint odahaza, itt, New Yorkban is átálltak az iskolák az online oktatásra. Minden reggel megkapjuk az aznapi tananyagot, majd 12:30-kor videokonferenciája van az osztálynak, amikor is a tanárokkal átbeszélik az aznap tanultakat. Persze ez iskolánként változik.

Mivel védekeznek önök?

– A legtöbb, amit mindenki tehet, hogy otthon marad ebben a nehéz helyzetben és kivárja a vírus végét!

Amennyiben Ön is külföldön él, Fejér megyéből származik, és megosztaná gondolatait az Ön országában uralkodó helyzetről, várjuk felvételét a [email protected] e-mail címre. Ha nem szeretne videón szerepelni, akkor írjon nekünk, várjuk soraikat, képeiket.

