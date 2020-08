Környezetvédelmi témájú rajzpályázatot hirdettek az iskolások között

„A változás te magad légy” című környezetvédelmi témájú plakátkészítési pályázatra nevezhetnek általános iskolás gyermekek. Leadási határidő: szeptember elseje.

– Rajzolj egy plakátot, amelyben megjeleníted, hogy számodra mit jelent, mit üzen a Zöldforgó Élménynap programsorozat, illetve azt, hogyan lehetsz te magad egy Zöldforgó, aki jó hatással lehet az otthonára, a környezetére, a világunkra – olvasható a Zöldforgó Élménynap program pályázatának leírásában.

Mi is az a Zöldforgó Élménynap program?

Nos, a többek között az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatását is élvező kezdeményezés a klímaváltozás, az energiapazarlás, a túlfogyasztás, az élővizek szennyezése kérdésköreivel foglalkozik – mégpedig a gyerekek nyelvén. A rajzoknak is nyilván e – roppant nehéz és kényes – témákkal kell foglalkozniuk.

– A pályázat olyan alkotni vágyó és kreatív gyerekeknek ad teret, akik készek rá, hogy alkotásaik révén is felhívják a figyelmet a környezettudatosság fontosságára, a felelős létezésre, arra, hogy kövessük, tekintsük mintának a természet körforgását a hétköznapokban is, és ezt valósítsuk meg környezetünkben – szól a leírás. Kézi és digitális technikával készült, illetve egyénileg és csoportosan elkészített rajzokat is várnak. Az alsós és felsős korosztály tagjait külön értékelik. Fontos: kizárólag az A3-as méretű alkotások „játszanak”. A zoldforgo.hu internetes oldalon megtalálható, hogyan kell nevezni, s hova lehet beküldeni a rajzokat.

