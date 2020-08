Körmenetet és szentmisét tartottak péntek este Székesfehérváron

„Vagy kivívja helyét az európai népek közösségében vagy felmorzsolják a magyart, ahogy más népekkel is történt. Szerette népét, felelősséget vállalt érte” – mondta Szent István királyra és országfelajánlására emlékezve Spányi Antal megyéspüspök a pénteki ünnepi szentmisén. Mely után szűk körű körmenetben vitték a Magyar Szent Család ereklyéit.

Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéinek jelenlétében zajlott pénteken este az országfelajánlás napja alkalmából az egyházmegye hagyományos fogadalmi ünnepének szentmiséje a Szent Imre templomban. A misén Spányi Antal megyés püspök megújította Magyarország felajánlását Szűz Máriának, emlékezve Szent István király ugyanezen tettére, aki a halála előtti napon helyezte Isten kezébe az ország sorsát, hiszen az ő halálával trónörökös nélkül maradt az ország. A megyéspüspök a Magyarok Nagyasszonya közbenjárását kérte az egész magyar népért.

– Székesfehérvárnak, az ország történelmi fővárosának fogadalmi ünnepét üljük, talán abban az órában, amikor 1038-ban ezen a napon a szent király, halálára készülve az országot a Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta. Megtalálta az egyetlen lehetőséget, amely az életet szolgálta egy nemzet és egy ország javára, amely nem politikai szövetségeken, hanem Isten kegyelmén múlott. Az ő gesztusa, hite, felajánlása az oka – az Isten szeretete mellett -, hogy mi itt vagyunk, s ezen a napon hálát adunk s tanulni akarunk a szent király példájából: hogy megvívjuk mai küzdelmeinket, kétségeinket, találjuk meg magunk is a Szent István-i példa nyomán tanításával az életre vezető utat – mondta a közönségnek a főpásztor.

Ünnepel a keresztény világ és a magyar

– Adja az Úr, hogy ez az imádság emelje, erősítse a mi lelkünket, szolgálja nemzetünket és országunkat, és szolgálja egész Európát, ahogy ezer éven keresztül a magyarság szolgálta, erősítette és gazdagította az európai népek közösségét – kérte a megyés püspök, aki kiemelte: ünnepnaphoz érkeztünk – ünnepel a keresztény világ, hiszen Nagyboldogasszony ünnepe az egyház nagy és parancsolt ünnepe. A fő ünnepek sorába tartozik, a legnagyobb ünnepekkel egyenrangú.

– S ünnepel a magyar – hangsúlyozta -, különösen itt, Székesfehérvár királyi városában, az ország történelmi fővárosában, az első Magyar Szent Család fővárosában, ahol 1988 óta megemlékezünk fogadalmi szentmisével az ország Szent István-i felajánlásáról. Nemzeti ünnep is ez a nap, ha hivatalosan nem is így nevezzük. Így érez, aki tudja, mit jelent nekünk ez a Szent István-i felajánlás. Így érez e nép a nemzeti összetartozás, a fájdalmas emlékezés évében, aki tudja, mit jelent e nemzetnek Trianon, s felelősséget érez az első szent király életművével szemben, egy ezredév távolából is.

Szent István tragikus sorsa

Majd pedig kitért Szent István tragikus sorsára: – Nem csak gyermekeit vesztette el és gyászolta őket egész életében, hanem életművét is a szétesés fenyegette. Életében meg kellett küzdenie a külső és belső ellenségekkel, a meg nem értéssel és olykor tágabb családjának tagjaival is. Küzdenie kellett, mert világosan értette a tételt: vagy keresztény lesz a nép vagy elpusztítják. Vagy kivívja helyét az európai népek közösségében vagy felmorzsolják a magyart itt, mint ahogy más népekkel is történt. Szerette népét, felelősséget vállalt érte. Nem a maga hatalmát féltette, hiszen azt szívesen adta volna át fiának, Imrének. Tudta, ez a hatalom szolgálat és nem uralkodás, küldetés és nem kapaszkodás abba, amit a kívülálló elképzel arról, akit magasban, önmaga felett lát. Hosszú éveken át küzdött a magyarért, sokszor a magyarok ellenében is, azok ellenében, akik nem értették a valóságot, önmaguk számára akartak pozíciót szerezni, a hatalmat a maguk javára akarták, s nem a nemzet jövője volt a fontos, hanem a saját pillanatnyi jelenük. Szembe került a múlt hagyományával, mely halált jelentett, a jövő életet hordozó kereszténységével szemben.

Szent István élete, melynek 63 évéből 38-at királyként élt, súlyos döntésekben, a felelősség vállalásában és fájdalmas tragédiákban telt – fogalmazott a főpásztor, rámutatva, hogy mégis, végig egy úton járt, becsülettel és férfiként, tisztességben és hűségben.

– Meg nem rendülve és el nem csábulva a lehetőségektől. Soha nem kereste a könnyebb utat, teljesítette küldetését. Eszméit, elveit nem cserélte, nem állt soha idegen érdekek zsoldjába. Nem árulta el egy pillanatra sem hazáját, népét. Ez a király testi erőinek fogytán, szívében hordozva a sebeket, a gyermekei halála és a meg nem értettség miatt, élete végén halála előtt országát Máriára, a Nagyboldogasszonyra bízta. Ezzel a felajánlással megmentette a nemzetet és megőrizte az országot.

Megtartotta az országot Európában

Majd pedig az európai megmaradásra került a hangsúly: – Az európai népek, közösségek elismert és megbecsült tagjai sorába emelte a magyart. Nyilvánvaló, hogy élete legfontosabb tette ez a felajánlás volt, amit majd követtek, példája nyomán más népek királyai is. Ezt a felajánlást újítottuk mi is ezen a helyen, amikor az ország az Európai Unió tagja lett, aminek emlékét a Székesegyház falán tábla hirdeti. Ez ad nekünk reményt az új gondolatok világában, hogy ha meg tudunk maradni ezen az úton, magyarnak és kereszténynek, akkor megmaradunk az életnek. De csak így maradhatunk meg az életnek. Ha hagyományainkat nem veszítjük el, megőrizzük és új erkölcsöt nem kívánunk magunkra venni. Európának szüksége van erre a lelki erőre, megőrzött kultúrára, keresztény életre. Ezt kell magunkban megújítani, erre ad példát a magyar államalaptó, a nemzet megmentője.

Hit, ami hiteles és erősítő

A hatalmas Szent István-i feladat kapcsán felmerült a kérdés: mi adott erőt a szent királynak a feladat teljesítéséhez? Spányi Antal beszédében így szólt erről: – Hitt abban, hogy amit tesz, amit küldetésként elfogadott, az jó, az szent dolog. Ez a hit nem a vallásos hittel azonos, ez meggyőződés abban, hogy jó, amit tesz, amiben következetes, amihez elv-szerűen ragaszkodik, amit szolgálatként teljesít. Nem ügyeskedik, hanem lelkiismeretesen teszi a rábízott feladatot. Hinni kell az embernek abban, amit csinál. Ez a hit akkor hiteles és erősítő, ha nincs benne egyéni érdek – valóban szolgálat, s nem kis csoportokat szolgál. De hitt a király az egyház tanításában, őszinte lélekkel fogadta el a római pápa vezető szerepét, tiszta szívvel akarta követni az egyház tanítását. Megértette, hogy mindez az életet, a jövőt szolgálja már itt a földi életben és majd az örök életben is. Ebben a hitben nevelte családját, erre a hitre adott példát családjával együtt is. Erejét a nemzet szolgálatába állította, nem volt életében megalkuvás, külön utak keresése. Számára minden magyar az ő nagy családja volt. Ha nem lett volna erős benne a keresztény hit, nem állt volna mellette a család, aligha sikerült volna küldetése, most nem emlékeznénk nagy tettére sem. Kell az embernek, hogy odaadja az életét valami nagyobbnak, szüksége van az embernek a hit erejére s kell a támaszt jelentő család, mely áldásként fogadja az új életet, az édesanya, édesapa szeretetéből születő jövőt.

A mai is élő üzenet

Ezen a napon ünnepelt királyunk ezt tanítja nekünk. – Mindenkivel szemben büszkén védjük múltunkat, hagyományunkat, a magyarságunkat, s mindig járjuk a Szent István-i utat, egyenes gerinccel. Kell, hogy ebben a szellemben neveljük a fiatalságot, hogy legyen testben és lélekben erős, világosan látó s gondolkodásában a jóra, igazra hangolt, emelkedett és tiszta. Kell, hogy megóvjuk őket az értéket vesztő, divatosnak tűnő gondolatoktól, mellyel a halál kultúráját építhetik csak, amiben nincs élet, öröm csak kiégettség és rászedettség, pusztulás s végül örök halál. Ezt kell képviselnünk, hogy a száz esztendővel ezelőtt szétesett határainkat megőrizzük, s éljük meg az összetartozást, a felelősséget a másik magyarért, a keresztény kultúráért a keresztény magyar családokért. Így lehet élő ma is a Szent István-i felajánlás s így maradhatunk meg az élet útján, melyen a szent király ezer éve vezeti ezt a nemzetet.

Áldd meg Isten a magyart!

Spányi Antal így fejezte be ünnepi beszédét: – Vállajuk ma is a magyar küldetést, teljesítsük, ami a mi dolgunk, hogy méltók legyünk múltunkhoz, méltók az életre. Kérjük hát eleven hittel: Isten, áldd meg a magyart!

A Magyar Szent Család ereklyéit ezután körmenetben vitték Szent Imre és Szent István sírjához, ahol a felajánló imádságot elmondta a megyés püspök. Az idei esztendőben azonban, a járványhelyzet magyarországi megelőzése érdekében, csak szűk körű ünnepséget szervezhetett az egyházmegye. Az idei esztendőben azonban, a járványhelyzet magyarországi megelőzése érdekében, csak szűk körű ünnepséget szervezhetett az egyházmegye.