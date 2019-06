Koraszülöttcsecsemő-ágy lett a tombola bevételéből Dunaújvárosban

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara idén év elején kilencedik alkalommal rendezte meg a vállalkozók bálját, amelynek az volt a legfontosabb szerepe, hogy a térség vállalkozói között erősítse az összetartozás érzését egy kötetlen, ugyanakkor rangos, ünnepélyes esemény keretében.

Ehhez a célhoz igazodik az is, hogy itt adják át az Év dunaújvárosi vállalkozása díjakat. A helyi gazdaság szereplőinek önkormányzata számára fontos az is, hogy a vállalkozók bálja lehetőséget biztosítson egy-egy közhasznú cél támogatására is. Számos helyi kötődésű vállalkozás ajánlott fel díjat a tombolasorsolásra, a fődíjakat 2019-ben a Karsai Zrt. és a Hankook Tire Magyarország Kft. ajánlotta fel.

A sok értékes nyeremény mellett a résztvevők tombolavásárlását nagymértékben motiválja a közhasznú cél is. Idén 688 tombola kelt el, amelyből 344 ezer forint bevétel származott. A tombolajegyekből befolyt összeget a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara idén kiegészítette a közhasznú cél teljesülése érdekében, az elnökség döntése értelmében speciális koraszülöttcsecsemő-ágyakat szereztek be a Szent Pantaleon Kórház csecsemő- és gyermekosztálya számára.

A városi kamara által felajánlott összegből összesen négy speciális ágy beszerzése történt meg, a jelképes ünnepélyes átadásra a napokban került sor, az eseményen a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Králik Gyula elnök és Hegyiné Tóth Noémi titkár vett részt.

A kórház részéről Juhászné Bordács Vera vezető ápoló és Yousif Mahmood Abdulaziz osztályvezető főorvos, valamint Krizerné Virág Szilvia osztályvezető főnővér vették át az ágyakat: –Jó egészséget kívánva köszönetünket fejezzük ki intézményünk vezetése és minden munkatársunk nevében a helyi vállalkozóknak, akik a bálon részt vettek és ezzel hozzájárultak az eszköz beszerzéséhez – hangzott el a kis ünnepségen.