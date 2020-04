Könyvek a kilincsen – A felcsúti Szecsődi Zsuzsanna úgy segít, ahogy tud

A könyvtárak újkori reneszánszukat élik, főként ott, ahol belevaló és vagány könyvtáros(ok) van(nak). Kicsit másként, új szemlélettel szervezkednek a könyvkölcsönzéssel párhuzamosan. Szecsődi Zsuzsi ötlettára is kifogyhatatlan.

A felcsúti községi könyvtár a település egyik legszebb régi épületében működik, a Tamássy-Margalit kúriában. Tizennyolc esztendeje vezeti az intézményt, egyben az egyetlen dolgozó is Szecsődi Zsoltné Tima Zsuzsanna, aki alcsúti születésű és felcsúti lakos, rokonok itt és ott, szóval közeli és személyes kapcsolatokkal, barátságokkal bír. Nyilván ez kisebb helyeken másutt is így van, Zsuzsanna pedig bőven kamatoztatja ezt a személyességet. Hetente kétszer átjár Csabdira is könyvtároskodni, s a „koronás” korlátozások idején még több közösségépítő újdonsággal áll elő, bár korábban sem volt híján ezeknek. Három felnőtt gyermeke van – a legifjabb, Péter nagyszerűen gitározik, míg édesanyja a Nemzeti Művelődési Intézet újabb közművelődési képzésén vesz részt, ő félállásban vele dolgozik. Zsolt fia a helyi Letenyey középiskola rendszergazdája, diploma előtt áll, a középső lány, Ágnes óvodapedagógus. Zsuzsanna a mostani helyzetre így reflektál:

– Örökké nem eshet, ezt az idézet a Holló című filmből való. A Punnany Massif dala szerint pedig Semmi sem olyan bonyolult, hogy ráparázz! – idézi a nem éppen klasszikusokat, a mai véleményformálókat. Miért ne?

Március közepén bezárt a könyvtár, Zsuzsanna tehát online könyvtáros lett, az internetes közösségi oldalon naponta bővül az őt követők csapata. Húsvéti kézműves ajándékkészítés és süteménysütő verseny szerepelt az oldalon, küldték a képeket, gyűltek a kommentek.

– A könyvkölcsönzés sem szünetel, a fiammal és a férjemmel önkéntesként bevásárolunk az idősebbeknek, a könyvtárosi „munkakörben” pedig összerakjuk és a kilincsre akasztjuk a kért könyveket. Felszólítást nem küldök – mutatja a gyarapodó bibliotékát. Változik az ízlés, az örök klasszikusok mellett manapság menők a pszichológiai ismeretterjesztő művek, az életmódsegítő, Csináld magad! (DIY) kiadványok. Színes újságok, folyóiratok várják a korlátozások feloldását, aktuálisak lesznek egy-két hónap múlva is. És egyre többen csatlakoznak Zsuzsanna Horgoljunk együtt, másokért! programjához.

– A csákberényiek találták ki eredetileg az óriástakaró készítését, én tőlük vettem az ötletet – mutatja a gyűlő négyzeteket. – Lehet horgolni és kötni, újrahasznosítás címen, maradék fonalból, olvasójegy nélkül is. Én otthon bontom a megunt pulóvereket. Édesanyám, Zsuzsanna lelkes támogatónk, horgolós-szemüveges képét küldte szét a barátnőinek – oszt meg további családi adalékot a könyvtáros, bár mentegetőzik, hogy inkább másokról írjunk. Flier Jánosné Anna önkormányzati képviselő és nagymama szintén kézimunkázik, s több korosztály beszállt. Tényleg úgy van, hogy a használt fonalból színesebb és változatosabb négyzetek készülnek, több kreativitás szükségeltetik az összeválogatásukhoz, mintha designerek terveznék, s megvennék az alapanyagot.

– A végén összeállítjuk az óriástakarót, s az augusztusi falunapon jótékonysági árverésre bocsátjuk – mondja Zsuzsanna, s kész a következő felhívással. – A karantén végén nagy bulit csapunk az összes helyi zenésszel, énekessel és zenekarral! Már készülődhetnek a fellépők, a kúria parkjában sokan elférünk a színpad előtt.