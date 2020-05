Konvojban érkező terepjárósokat és krosszmotorosokat kapcsoltak le Fejérben

Konvojban érkező terepjárósokat és krosszmotorosokat kapcsoltak le a természetvédelmi területeken a múlt hét végén. A természetkárosítást megelégelték a szakemberek és a turisták egyaránt, így a közeljövőben további akciók várhatók.

Nemcsak a természetvédelmi területeken járó természetkárosító motorok és autók vernek fel nagy port mostanában, de a hírük és viselkedésük is. Ahogy azt nemrégiben megírtuk, ahogy jön a tavasz, és ahogy egyre több szabadidejük van az off road és a krossz szerelmeseinek, úgy döntenek egyre többen amellett, hogy a gyönyörű Fejér megyei vidékeket ezekkel fedezik fel. Igen ám, de utazásaik során fittyet hánynak a természetvédelmi értékekre, a védett területekre, és tönkre teszik azokat. Ahogy akkor megírtuk, számíthattak rá, hogy a természetvédelmi őrök, a vadászok és a rendőrök karöltve lépnek akcióba, hogy visszaszorítsák az eszement természetkárosítást. Hétvégén erre sor is került.

Múlt hét végén ugyanis a Gánt közigazgatási területéhez tartozó Fáni-völgyben a Bicskei Rendőrkapitányság munkatársai a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival együtt közös szolgálatot láttak el.

Ennek célja a védett természeti területet jogszabályellenesen használó, illetve engedéllyel nem rendelkező járművezetők ellenőrzése, tevékenységük folytatásának megakadályozása volt – nyilatkozta a hírlap megkeresésére a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Az akció során két motorkerékpárral közlekedő férfival szemben helyszíni bírságot szabtak ki. Emellett a nemzeti park igazgatóságának munkatársai két esetben kezdeményeztek eljárást járművezetők jogsértései miatt.

Klébert Antal, a Vértes Táj­védelmi Körzet természetvédelmi őre mesélt az akció tapasztalatairól:

– Nem voltunk kint hiába. Az egyik alkalommal például négy terepjáró konvojban haladt, amikor megállítottuk őket. Azt nyilatkozták, azt se tudják, hol járnak. Ki tudja, ebből mi volt igaz, de az biztos, hogy nem egyszerű turisták voltak a négykerék-meghajtásos, bukócsöves, felmatricázott terepjárókkal. Amelyek, igaz ugyan, hogy betonúton haladtak, de fokozottan védett területen. Itt pedig a jogszabályok mellett táblák is mutatják: belépni csak engedéllyel lehet. Ezeken a területeken csak gyalogosok haladhatnak a turistaútvonalon. A jogszabály azonban a kerékpárosoknak, motorosoknak, autóknak tiltja az engedély nélküli közlekedést – emelte ki az őr. Márpedig ezek a járművek a Fáni-völgyben autóztak, amely a Vértesi Tájvédelmi Körzet területe. Rajtuk kívül intézkedés alá vontak két krosszmotorost is, akiket a védett terület határán fogtak meg.

– Ám oda csak úgy tudtak menni, hogy előtte átmentek a vértesboglári gyepen, azaz a fokozottan védett területen – mutatott rá Klébert Antal. A természetvédelmi őr számára azonban nagy meglepetés volt, hogy az akció során készített fotók – melyeken a rendszámokat, arcokat kitakart – közzététele az interneten jobban zavarta a delikvenseket, mint maga az eljárás és az akció. Az tehát bizton látszik, hogy ezek az emberek nem büszkék arra, amit tettek. Vagy csak a közösség haragjától tartanak – ami egyre nagyobb, és épp ez az, amiért újabb akciók várhatók – hétköznapokon és hétvégéken egyaránt.