Könnyű feszítő-vágó segíti a tűzoltók munkáját

Az önkormányzat támogatásával vásárolhatott új mentőeszközt a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Korábban a baleseti mentések során a tűzoltók olyan vágóeszközöket használtak, amelyeket egy erre a célra kialakított autó szállított, és a működésük is össze volt kötve a járművel. Az ugyanezt a célt szolgáló, sokkal modernebb, jóval kisebb és könnyebben használható eszközt hivatalosan csak most adták át, de a szakemberek munkáját már az elmúlt időszakban is segítette.

Cser-Palkovics András polgármester elmondta, rendszeresen egyeztetnek a katasztrófavédelemmel arról is, mivel tudnák támogatni munkájukat, ez az új, 4,6 millió forintos eszközrendszer is egy ilyen megbeszélésnek köszönhetően került a tűzoltókhoz. – Ez segíti a katasztrófavédelmi szakemberek, a tűzoltók munkáját a mindennapokban, és nyilván szolgálja a város biztonságát is – emelte ki a polgármester.

Sallai László tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető elmondta, a tűzoltók nemcsak a közlekedési baleseteknél tudják használni az akkumulátoros eszközt, hanem viharkárok esetén, vagy akár egy ajtó felfeszítésénél is.

Az átadót követően a tűzoltók egy roncsautón szemléltették a hagyományos és az új rendszer használata közötti különbséget.