Konferenciahívásban vitatták meg a képviselők a tennivalókat Bakonykútiban

A település képviselő-testülete online kapcsolatban van, hogy meg tudják vitatni, majd hozni a legfontosabb döntéseket.

Marics József, a 175 lelkes Bakonykúti polgármestere csütörtökön ismét összehívta a képviselő-testületet. A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem feltétlenül kellene ehhez folyamodni, hiszen dönthet egyedül is, ha úgy akar, de inkább a rendszeres konferenciabeszélgetések mellett tette le a voksát a település vezetője.

Egy, a csütörtökihez hasonló gyűlésen döntötték el azt is, hogy a Magyar Falu Program támogatásával megkezdett temetőfelújítási munkálatok lezárásának határidejét, a járvány­ügyi helyzet miatt, április végéről áttették május utolsó napjára. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a temető környezetének kitisztítása és a kerítés telepítése megkezdődött, de a pandémiás események miatt a munka lendülete megtört.

Az online testületi ülésen természetesen jelen volt az alpolgármester, Mészáros Imola, helyi művelődésszervező is, akitől megtudtuk, hogy hiába az elnyert NEA-s pályázat és a sok fejlesztés, a közösségi házban elhelyezett könyvtárat továbbra is zárva kell tartani. A művelődésszervező elmondta, a Fejér Megyei Vörösmarty Könyvtárhoz hasonlóan a kúti könyvtár is tervezi, hogy házhoz viszi az olvasnivalót, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Mészáros már vitt ki kötelező olvasmányt egy kis olvasóhoz, de ha valóra válnak a tervek, akkor nem csak Vuk története jut el biciklivel az olvasni vágyókhoz.