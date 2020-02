Költöző fehérvári óvodások: a Mancz-óvoda helyett jön a Mancz Bölcsőde

Bölcsőde lesz a Mancz oviból. Bővül a Palotavárosi Tagóvoda, hogy több gyerek járhasson oda, megszűnik a Megyeház utcai ovi, az épülete visszakerül az egyházmegye használatába, s bezár a Watthay utcában lévő óvoda.

Mindez akkor lesz így, ha a pénteki székesfehérvári közgyűlés elfogadja a vonatkozó, férőhely-racionalizálást is célzó javaslatot, amelyről szerdán adott összefoglalót, mutatta be szükségességének okait Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester.

Mindjárt jönnek a részletek, de előbb jegyezzük meg: a polgármester arról is beszélt, hogy a városban is érezhető országos óvodapedagógus-hiány kezelésére a fehérvári önkormányzat azzal a javaslattal fordul az emberi erőforrások miniszteréhez, hogy az óvodapedagógusi, illetve a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakok esetében a nyelvvizsga hiánya ne legyen akadálya a diploma kiadásának. Cser-Palkovics kifejezte, a nyelvtudás fontosságát nem kérdőjelezi meg, de igaz, ami igaz: a kicsikhez magyarul kell szólni. Nézzük a változásokat!

Mancz-ovi

A már csak egy, 19 fős csoporttal működő Mancz-ovi (a Rákóczi Utcai Óvoda tagóvodája) a javaslat értelmében augusztus 31-ével megszűnne. 17 gyerkőc tanköteles korú lesz, többségük biztosan iskolába megy. A többiek a Rákócziba kerülnek.

A Mancz épületét a város felújítaná, hogy oda beköltözhessen a Nyitnikék Bölcsőde, amely így, jelentős férőhely-bővítéssel, 2021-től mint Mancz Bölcsőde nevelne tovább.

A Tolnai Utcai Óvoda

A Tolnai Utcai Óvoda Megyeház utcai telephelye a székesfehérvári egyházmegye tulajdonában van. Mészáros Attila kifejtette, miután a jelenlegi fehérvári ovis létszámot az önkormányzat saját tulajdonában lévő intézményeiben is el tudja látni, javasolják a telephely visszaadását az egyházmegyének; augusztus 31-gyel. Az ide járó 50 gyermekből 18 addigra tanköteles korba ér, a többiek a Tolnai utcai, illetve a Sziget utcai óvodába kerülhetnek, már meglévő csoportokba. Kétségkívül őket éri a legnagyobb változás. Cser-Palkovics elmondta, hogy az egyeztetéseken a szülői munkaközösségek is képviseltették magukat.

Brunszvik-ovi

A belvárosi Brunszvik-ovinak most még három egysége működik, a székhely mellett a Tulipános ovi és a Watthay utca 10/a alatti telephely. Előbbi kettő az elmúlt évek során megújult. Utóbbi viszont rossz állapotban van, oda 89 gyermek jár, 4 csoportba. A nagycsoport „kifut”, a másik három pedig csoportbontás nélkül (!) kerülhet át a Brunszvikba. A Watthay utcai épület közösségi tér lehet a jövőben, de ez még körvonalazatlan.

Az okok

Az ovik ilyetén csökkentését egész egyszerűen az indokolja, hogy – amikor ezeket a sorokat is olvassa – 401 üres ovis férőhely van Fehérváron. (2016 és 2019 között 92 fővel csökkent az óvodákban ellátott gyermekek átlaglétszáma.)

Egyes városrészekben viszont több férőhely szükséges. Ezért aztán – a javaslat szerint – a Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája – amely most csúcsra járatott, tele van – kap egy új csoportszobát vizes­blokkal, hogy 2021. szeptember 1-jével eggyel több csoportot indíthasson. Ez 25 új férőhelyet teremt.

Visszatérve még az óvónők képzésére. Persze, lehetnek férfiak is, de ne kukacoskodjunk. No, a polgármester arra is utalt a szerdai tájékoztatón, hogy akár a Kodolányi János Egyetem székesfehérvári campusán is elindulhatna óvodapedagógus-képzés a közeljövőben!