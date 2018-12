Kolosáné Tassó Margit szigorú, de nem kíméletlen

Többen is elnyerték „Az év Fejér megyei vállalkozója” díjat, melyet a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, a VOSZ-nak az elnöksége adományoz. Egyikük Kolosáné Tassó Margit, a Dunafém 95 Kft. gazdasági igazgatója.

A Dunafém 95 Kft.-t Albafém néven alapította Kolosa János. A cég vas- és acéláruk kereskedelmével foglalkozik. Jelenleg 35-36 alkalmazottat foglalkoztat, éves árbevétele csaknem 2 milliárd forint. Kolosáné Tassó Margit 23 éve dolgozik a cégnél. „Az év Fejér megyei vállalkozója” a Borsod megyei Sályon született. Szülei elváltak, ezért 14 évesen kezdett el dolgozni, s a munka mellett végezte el az iskoláit. A dunaújvárosi főiskolán szerzett gépész diplomát. A Dunai Vasmű üzletkötőjeként ismerte meg későbbi férjét, Kolosa Jánost. Miután összeházasodtak, az akkor középkorú hölgy a Dunafém 95. Kft. gazdasági igazgatója lett. Ennek immáron 23 esztendeje.

A forgalmazás mellett a fémmegmunkálásba is belekezdett a társaság

– Soha nem tartoztunk senkinek, és a feleségem mindig bevasalta a kintlevőségeinket is. Szigorú pénzügyes, de nem kíméletlen – jellemzi az asszonyt a férje.

A cég telephelye a Sóstói Ipari Parkban található, ahol 2004-ben avatták az első 1600 négyzetméteres, majd 2017-ben a második, ha­sonló nagyságú csarnokot. A társaság soha nem volt veszteséges, és a tulajdonosok mindig igyekeztek a nyereség számottevő részét visszaforgatni a vállalkozásba.

Jelenleg – mint Kolosa János fogalmaz – a hozzáadott érték növelésének az időszakát élik, ugyanis – a forgalmazás mellett – a fémmegmunkálásba is belekezdtek. Kolosáné Tassó Margit és Kolosa János nem csak házas-, de tulajdonostársak, és kollégák is. Két erős egyéniségről van szó, akik beszélgetésünkkor nem rejtették véka alá: a céget érintő üzleti ügyekben nem egyezett mindig a véleményük. „Családi vállalkozásban főnöknek lenni a legnehezebb. Hiszen miként lehet utasítgatni egy családtagot?” – jegyezte meg Kolosa János, aki már visszavonult a társaság irányításától, melyet a gyerekeik vettek át. Felesége, annyi dolgos évtized után, 74 évesen most készül visszavonulni.

