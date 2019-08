Kocsis Korinna: Igazi fegyver a mosoly

Kocsis Korinna nem véletlenül lett a Tündérszépek szépségverseny indulóinak mentora: számos koronát birtokol, tapasztalatait pedig örömmel átadja az indulóknak.

A modellt 2016-ban még Európa szépének is megválasztották. Korinna tökéletesen mozog a kamerák előtt, és tudja, hogyan kell lenyűgözni a szakmai zsűrit. Szerinte azonban nem elég a jó alak és a szép vonások, ennél azért több mindenre van szükség ah­hoz, hogy valaki királynővé váljon.

– Rengeteg gyönyörű nő van, főleg Magyarországon. Azt gondolom, négy dologgal ki lehet tűnni a mezőnyből egy szépségversenyen: a természetesség, az alázat, a jó mozgás, és a legfontosabb, a mosoly. A mosolyban van az erő, ha valaki felismeri, hogy az egy igazi fegyver, már szinte nyert ügye van. A mosoly az, amivel bárkit el lehet varázsolni – adta a tippeket a Tündérszépek indulóinak Korinna.

Alázat

Legalább ilyen fontos, hogy alázatos legyen az ember. A szépségiparban csak így lehet érvényesülni. A verseny során figyelembe veszik majd azt is, hogyan lehet valakivel együttműködni, mennyire pontos és alkalmazkodó szépség.

– Meg kell mu­tatnia a ki­rálynőjelöltnek, hogy valóban érdemes a koronára, komolyan veszi a megbeszélt dolgokat, és nem hagy cserben senkit. A fotózásokra és az egyéb programokra pontosan kell érkezni, és a maximumot kell nyújtani! – mondta Korinna.

Természetesség

Felesleges szétretusált ké­pekkel jelentkezni a versenyre, mert a személyes találkozók al­kalmával úgyis kiderülnek a turpisságok.

– Rá­adásul az ingyenes profi fotózáson is ki­derül már minden. Azt gondolom, ma­napság mindent visz egy természetesnek ható hajszín, egy szolid smink és a nőies öltözék. Fontos, hogy egy nő önazonos legyen, de ne játssza meg magát! Előbb-utóbb úgyis kiderül, milyen is ő valójában. Fontos a formás alak, de ugyanennyire fontosnak tartom azt is, hogy egy királynő példát mutasson: egészségesen táplálkozzon, és ne legyenek káros szokásai – magyarázta a szépség.

Jó mozgás

Egy egész stáb dolgozik majd azon, hogy az indulók a január végi show-műsorban biztosan lépkedjenek a színpadon. Sminkesek, stylistok, fotósok és koreográfus veszi kezelésbe a lányokat a felkészítőtáborban, és természetesen Korinnától is lehet majd segítséget kérni.

– Elsősorban arra kell nagy hangsúlyt fektetniük, hogy lelkileg erősítsék magukat, mert fontos a magabiztosság és az önbizalom. Ez az alapja, hogy a fináléban jó kisugárzással tudjanak szerepelni. Aki érez magában egy kis in­díttatást, az jelentkezzen Tündérszépének, nem fogja megbánni! – buzdít Korinna.

LEGYEN ÖN 2020 TÜNDÉRSZÉPE!

Keressük az ország legszebb lányát. Már lehet jelentkezni a 2020-as Tündérszépe szépségversenyre. Ha ön vagy rokona elmúlt 16 éves, de még nem lépte át a 30-at, itt a remek alkalom, hogy megmutassa magát! Nem kell mást tennie, csak felkeresni a www.tunderszepek.hu weboldalt, kitölteni a jelentkezést, bejelölni, hogy Fejér megye színében szeretne indulni, és feltölteni magáról három fotót.

Ha úgy érzi, a meglévő portfólióképei nem túl jó minőségűek ahhoz, hogy jól szerepeljen, csak ikszelje be a jelentkezés során azt, hogy ingyenes profi fotósorozatot igényel! Itt az ugródeszka, hogy megismerje az egész ország, ráadásul értékes ajándékok és utazások várnak a legszebbekre.