Értelmileg akadályozott fiatalok egy napja a Fejér megyében is szolgáltató busztársaságnál

Fejér megyében ötszáz autóbuszvezető dolgozik menetrend szerinti járaton a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (KNYKK) Zrt. berkeiben. Ők az utasok számára is jól láthatók – mögöttük pedig azok a háttérben ténykedők állnak, akik szintén a zökkenőmentes ellátásért dolgoznak.

Habarits Marcell és Kirstauer Flórián (nem szó szerinti értelemben vett) egy napját követtük végig a KNYKK Zrt.-nél. A két fiú a székesfehérvári Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola növendékei, mindketten – a mai megfogalmazás szerint – értelmileg akadályozottak. Az eligazodásban, a mintegy három órán át tartó program megszervezésében Pruzsina Alice kommunikációs és marketing-főmunkatárs segített a fiataloknak, akik nem mellesleg saját maguk szerettek volna a szóban forgó céghez látogatni, annak egy dolgos munkanapját megismerni. Velük tartottunk.

Első utunk az autóbusz-pályaudvarra vezetett, ahol Mészöly László üzemvezető tartott gyorstalpalót a várakozóhelyiség és az információs részleg működéséről. Elhangzott: a légkondicionált váróban csak azok a személyek tartózkodhatnak, akik buszra várnak – de ők kényelmes körülmények között tehetik ezt.

Mindenkinek tudnia kell, mi a következő teendő

A várón belül található az információs részleg. Az utasok itt kaphatnak tájékoztatást az induló járatokról, ilyetén arról is, melyek a következő percekben induló buszok: először negyedórával, majd öt és egy perccel az indulás előtt mondja be az automata a soron lévő járatokat. Valamivel beljebb, az üvegablak takarta kis helyiségben tartózkodók a napi forgalom irányításáért felelnek: ha bármiféle probléma, fennakadás történik, arról itt lehet tájékoztatást kérni akár személyesen, akár telefonon.

– Mindenkinek tudnia kell, mi a következő teendő. A körülmények pillanatok alatt megváltozhatnak, hiszen a busz késhet, balesetet szenvedhet, de az is előfordul, hogy betegség miatt másik sofőrt kell mozgósítani. Ilyenkor gyors háttérszervezés indul, hiszen járat ezekben az esetekben sem maradhat ki – tájékoztatta a fiatalokat Pruzsina Alice. Mindehhez Mészöly László hozzátette: a nem megszokott történéseknél, például ha késik a járat, javítanak egy buszt vagy kiesik az egyik jármű, úgy intézkednek, hogy az utas csak annyit lásson: a busz ott van a kijelölt helyen, arra ő fel tud szállni. S mivel a tájékoztatás kulcsfontosságú eleme a tömegközlekedésnek, ugyanitt a hangosbemondót is használhatják az arra jogosultak. Ezt a „nyílt napon” Flórián és Marcell is kipróbálta kellemes utazást kívánva a jelen lévő közönségnek.

Utastájékoztató táblák

Következő etapként a buszok között szlalomozva jutottunk el az egyes kocsiállomásokra, ahol az utastájékoztató táblákat ellenőrizték a fiúk. „Fontos, hogy a nyomtatott táblákon minden esetben azok az információk szerepeljenek, amelyek a busz pontos indulását jelölik. Senki sem maradhat le a buszról azért, mert rossz információkat függesztettünk ki. Ezért ezeket sűrűn ellenőrizzük, s ha szükséges, kicseréljük az adott táblát” – magyarázta az üzemvezető.

Kezdődhet a közös munka

Miután a 10 óra 30 perckor induló dunaújvárosi járat rendben volt, egy különjárat felé vettük az irányt. Flórián egyedül is használhatja a tömegközlekedési eszközöket; leginkább a 26-os, 32-es és 34-es helyi járatos buszokat veszi igénybe, ilyenkor az iskolába és a mamájához utazik. Most – másodmagával és segítőivel – a Börgöndi útra tervezett utazást, vagyis majdhogynem teljesen a 12-es vonalán haladt végig. A különleges különjárat célállomása a Börgöndi úti Volán-telephely volt, ahol egy munkavédelmi gyorstalpalót követően kezdődhetett is a közös munka.

Itt többek között az is elhangzott: a gumikesztyű használata kötelező, az alkatrészekhez ugyanis csak ezt viselve szabad hozzányúlni. Az itt tartózkodók a garázsban álló buszok előtt nem, egyedül csak azok mellett mozoghatnak; a szerelőaknák felett pedig csupán a mobil gyalogátjárókon közlekedhetnek. Amennyiben egy szakember a szerelőaknában várja a javítandó busz érkezését, a fejét le kell hajtania, miközben a járművel beállnak fölé. Nyomatékosítjuk: ez a szabályismertetés természetesen nem teljes körű volt, csak a legszükségesebb információk hangzottak el annak érdekében, hogy mi, vendégek is biztonságban legyünk.

A fiatalok szakemberek segítségével ellenőrizhették a fékhatást, alulról megnézhettek egy felemelt buszt, megtapasztalhatták a légkulcs hangját, valamint egy kerékcserében is közreműködhettek például a kerékrögzítő csavarok leszedésével. Egy másik garázsban szétszedett busz állt, itt a jármű összetételét – benne a megannyi vezetéket – szemrevételezhette a 19 éves Flórián és a 23 éves Marcell. A napot egy közös autóbuszmosás zárta – természetesen géppel, nem kézzel!