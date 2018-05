Csökken az utasforgalom a KNYKK fehérvári helyi közlekedésű autóbuszjáratain

Székesfehérvár önkormányzata múlt pénteken elfogadta a KNYKK 2017. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámolóját. Bár a társaság két megyében érdekelt, ezúttal – értelemszerűen – a fehérvári személyszállításon volt a fókusz.

A beszámolót 15 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a testület.

Márton Roland szavazás előtti felszólalásában az Alba Volán újjászervezését szorgalmazta. (2015. január elseje óta egy cég a Komárom-Esztergom megyei Vértes és a Fejér megyei Alba Volán.) Márton véleménye szerint Fehérvár utazóközönségének nem megfelelő a jelenlegi állapot, mert az összevont társaság, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ (KNYKK) nem tud lépést tartani Fehérvár komplex közösségi közlekedést fejlesztő koncepciójával, a parkolást érintő módosításokkal, útfelújításokkal és a különböző városi nagyberuházások eredményeivel.

Farkas László szerint az egykori Alba Volán csak másodhegedűs a KNYKK-ban, ugyanakkor úgy látja, hogy a jelenlegi problémák nem ezzel, hanem a korábban – 2012 előtt – felhalmozott hiánnyal függnek össze.

A járműparkot és a szolgáltatás minőségét is javítanák

Cser-Palkovics András polgármester kiemelte, hogy nem az összevonás miatt keletkezett hatalmas, mintegy másfél milliárd forintnyi veszteség az Alba Volánnál, illetve KNYKK-nál. – Mi átvettünk egy várost, s vele egy közösségi közlekedést, ahol adósságok és hiányok voltak – jelentette ki. Az adósságot még mindig törleszti a város. A KNYKK-t érintő tulajdonosi kérdésről azt mondta a városvezető, hogy ebbe nincs beleszólása a városnak. Mindamellett örülne, ha a cég Fehérvárra tenné át székhelyét. Érdekes adalékkal zárta mondandóját a polgármester: egy dániai példát hozott föl, ahol is az autósokat olyan mértékben megadóztatják – „büntetik” –, amit elnézve nem csoda, hogy ott nagyobb számban szoktak át a közösségi közlekedésre, mint nálunk. Hasonló intézkedés idehaza bizonyára óriási felháborodást váltana ki, tesszük hozzá mi.

Tóth István, a KNYKK általános vezérigazgató-helyettese is felszólalt. Kifejezte, hogy a Fehérvár és környéki közösségi közlekedés megfelelő színvonalra képes, de jelen pillanatban mégsem elégedettek. A járműparkot és a szolgáltatás minőségét is javítani óhajtják, mindez azonban pénzbe kerül! Rámutatott, hogy a cégnek – a fehérvári önkormányzat támogatása mellett is – 120 millió forint vesztesége képződött tavaly a városban.

Nézzük a beszámolót!

Fehérváron 2016-ban 22 millió utazást bonyolítottak le az utasok, ez 2017-ben 20 millió 200 ezerre apadt. A buszok futásteljesítménye valamelyest növekedett, az erre vonatkozó szám kerekítve 3 millió 424 ezer kilométer 2017-ben. Ebben az adatban 2011 óta először tapasztalható érdemi emelkedés. A futásteljesítmény gyarapodását több tényező együttese eredményezte. Szabadnapokon is járnak a 11A, 12A, 14, 22, 24, 36 jelzéssel közlekedő buszok. A 30-as vonal megnyitásával tavaly a Szárazrét és a kórház között közvetlen kapcsolat létesült. November óta Maroshegyről is egy járattal elérhető a rendelőintézet. Jelentős többletet, több mint 22 ezer kilométert tettek meg a buszok elterelések miatt. A KNYKK – egyébként a városi honlapról bárki számára hozzáférhető – beszámolójából kiviláglik, többet késtek a buszok tavaly, mint 2016-ban. 254-ről 317-re nőtt a késéssel közlekedő autóbuszok aránya. Nagyobb a kimaradt járatok növekedésének mértéke: 412-ről 681-re emelkedett. Tegyük itt gyorsan hozzá: tavaly összesen 406 036 járatot közlekedtetett a társaság Fehérváron!

A beszámoló szerint az útlezárások és felújítási munkálatok okoztak sok késést. Továbbá – írják – a városban tapasztalható reggeli és délutáni dugók is jócskán felelősek járataik araszolása miatt. A kimaradt járatok számbeli növekedését a csúcsidőben meghibásodott buszok és az időjárási viszonyok okozták.

A balesetek száma stagnált. Azt, hogy nem sikerült csökkenteni, azzal magyarázza a beszámoló, hogy az utóbbi években a gépjárműforgalom érezhetően megnőtt a városban, így a baleseteknek is nagyobb lett az esélye. A dokumentum arra is kitér, hogy az utasok gyakran nem megfelelően kapaszkodnak, ezért a hirtelen fékezéseknél, irányváltásoknál könnyebben esnek el. Négy súlyos és tizenegy könnyű sérüléssel járó baleset volt tavaly.

Kevesebb idegenhibás baleset történt: 16 volt tavaly, 21 egy évvel azelőtt. A forgalom résztvevői toleránsabbak lettek egymással – írják.