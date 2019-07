Kiválóan tud növekedni Sárkeresztes Székesfehérvár szomszédságában

Szisztematikusan halad a közterületek és közintézmények felújításával és fejlesztésével, miközben támogatja az önkormányzat a szerfelett aktív civil élet szereplőit is.

Még 2014-ben felújították a hivatal több mint 100 éves épületét ablakok cseréjével, párhuzamosan a saját forrásból elkészült, bővíthető térfigyelő kamerarendszer kialakításával. Abban az évben szélesítették az Akácos út alsó szakaszát, hideg aszfaltburkolatot kapott a Petőfi utca és a Borbálai Zártkertekhez vezető utat 10 centiméter vastag zúzottkő réteggel tették járhatóvá.

A 2015-ös év is bővelkedett változásokban. Elsőként a napelemrendszert építették ki az Egészségházban a klíma- és a légtechnikai berendezések energiaszükségletének fedezésére. Az óvoda épületére is napelemes rendszer került, majd a nyári szünetben elkészült a padlóburkolat felújítása az óvoda előterében, a vizesblokkban és az egyik csoportszobában.

A járdák és az utcák éve volt a 2016, mondta el Krähling János, Sárkeresztes polgármestere. Jelentős mértékű út- és járdafelújításokat végeztünk, amelynek keretében teljes szélességben kétrétegű kevert felületi bevonattal lezártuk a József, a Rákóczi és a Sárvári utca repedezett és több helyen megsüllyedt burkolatát az utcák teljes hosszában, valamint 50 métert a Géza utcában. Közben kiemelt szegéllyel épülő térköves járda került a Petőfi utca alsó szakaszára.

Két éve a 31 sárkeresztesi hősi áldozat nevét megörökítő I. Világháborús Emlékművet, majd a régi orvosi rendelőt újították fel. A kommunális feladatok ellátását azóta egy MTZ típusú kistraktor is segíti, melyhez 2017-ben szárzúzót, tavaly pedig sószóró adaptert és pótkocsit vásároltak.

Egy régi nagy terv valósult meg, mikor az Arany János utcában 10 férőhelyes térkövezett parkolót alakítottak ki 2018-ban. A református ravatalozó mellett is új, zúzottkő burkolatú területen lehet kocsival megállni.

Az idei év volt talán a legsűrűbb, mondta Krähling János, ugyanis idén lezárult egy komoly projekt, melynek keretében, a több mint 45 millió forintos európai uniós és állami támogatásnak köszönhetően megtörtént a szociális alapellátásnak jövőben helyt adó épület, a régi orvosi rendelő felújítása. A kivitelezés során teljes belső átalakításon és energetikai korszerűsítésen esett át az épület, emellett sor került a tetőszerkezet cseréjére, az aljzat, a födém és a külső homlokzati hőszigetelésre, nyílászárócserére is. Az akadálymentesített épületben már új informatikai eszközök, bútorok, egyéb konyhai felszerelések várták a dolgozókat.

A Magyar Falu program keretében az állam által biztosított forrásból mintegy másfél kilométer hosszan megújul a Kossuth utca burkolata. A közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően remélhetőleg ebben az évben megkezdődnek a munkálatok, és még a tél beállta előtt be is fejeződnek. Emellett az önkormányzat saját forrásából térköves parkolóhelyeket építenek, és szabványos autóbuszöböl is lesz, kiemelt peronnal. A munkálatokat parkosítás zárja majd ezen a területen.

Kilencmillió forint értékben újították fel a Borbálai Zártkertekhez vezető mezőgazdasági utat, zúzottkő szórással. A település vezetője úgy fogalmazott: „A fejlesztéssel azt kívántuk elérni, hogy a község legrégebbi zártkertjéhez vezető úttal lehetőséget teremtsünk a szőlő- és gyümölcstermesztés fennmaradására, bővülésére. A sportpálya melletti, közel 2 kilométer hosszú külterületi földutat is elkészítették 36 millióból.”

Javítani szándékoznak a község ivóvízellátásának biztonságán is, ezért az önkormányzat döntött a glóbusz töltővezeték saját forrásból történő rekonstrukciójáról a 81. sz. főúttól a Művelődési Házig terjedő szakaszon. Ezzel a beruházással egyidejűleg tervezik megvalósítani a Kossuth utcai óvodától a Művelődési Házig terjedő szakaszán az igen rossz állapotú ivóvíz-nyomóvezeték cseréjét is.

Az önkormányzat épületére hamarosan 28 milliót költenek, mely összegből elkészül az épület homlokzati szigetelése, és megújul a tető héjazat és a fűtéskorszerűsítés is. Napelem kerül a tetőre és megszépül a hivatal udvara is.

A szellemre gondolva hamarosan elkészül a Körösztös című könyv, mintegy 750 példányban, de a testet is trenírozzák, ha megszületik a régóta várt pozitív elbírálás fitneszpark létesítésének ügyében. Az egészség megőrzése érdekében Magyar Falu program keretében orvosi eszközök beszerzése a cél, a maximált hárommillió forint értékben és egy új minibölcsőde megépítésére is van remény.