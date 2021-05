Kiváló költőhely a fehérvárcsurgói kastélykert

FEHÉRVÁRCSURGÓ Harminc madárodú várja, hogy beköltözzenek a kastélykert dalos lakói. A dalos szárnyasok új, mesterséges költőhelyei az önkormányzat és a Károlyi József Alapítvány összefogásának köszönhetően kerültek ki az ágakra.

Temesvári Krisztián, Fehérvárcsurgó polgármestere maga is nagy madárbarát, és így jött az ötlet, hogy milyen hasznos lenne a településen egy madártanösvény kialakítása. Az indítványhoz szívesen csatlakozott a Károlyi-kastélyt üzemeltető alapítvány és képviselője, Károlyi Angelica is.

A polgármester elmondta, hogy első körben 30 madárodú készült el tavaszra, és ezeknek a felét már ki is helyezték a park különböző részeire. A község vezetője bízik benne, hogy hamarosan a madarak költenek is majd bennük.

Az odúkat az önkormányzat készítette, méghozzá egy helyi képviselő által felajánlott faanyagból. A kis házakat összeállították, majd a községgazdálkodás munkatársai lefestették, és ezt követően az odúk a kastély gondnokságára lettek bízva, ezért a kertet felügyelő szakemberek helyezték ki őket a kert fáira. Még csak 15 van a helyén, a teljes mennyiség másik fele még várja, hogy hol lesz a végső helye. Három már biztosan a Tölgyfa kanyarban található Rózsa ligetben kap helyet.

Temesvári örömét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy nemcsak az önkormányzat által elkészített odúkkal gazdagodott a kert, hanem érkeztek felajánlások a lakosság részéről is, sőt, egy móri családtól kaptak még egy rovarhotelt is.

Károlyi Károlyi Angelica is csatlakozott a polgármesterhez:

– Mi is nagyon fontosnak tartjuk ezt a lehetőséget, és nem- csak a gyerekek miatt, hanem a hozzánk érkező vendégek miatt is. Ők többször megjegyezték már, hogy nagyon sokféle madarat látni itt. Szeretnénk úgy elvégezni a madárodúk kihelyezését, hogy különböző madárfajok számára is vonzó legyen. A második körben a tó környékére teszünk ki egy párat, ugyanis ott egészen más fajok élnek, mint a ligetekben vagy a sűrűbb, erdős részeken.

A polgármester tervei szerint ez a harminc odú csak a kezdete egy folyamatnak, így már most dolgoznak azon, hogy különböző bemutató táblák segítségével megismertessék a kastély parkjába érkező vendégekkel a madárfajok jellegzetes tulajdonságait. A csurgóiak bíznak abban, hogy a Magyar Madártani Egyesület Madárbarát kertté nyilvánítja majd a Károlyi-kastély parkját, ami további madárodúkat és információs táblákat jelentene.