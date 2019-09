„Kiutak”, tervek és megoldások a székesfehérvári torlódások csökkentésére

Nemrégiben az M7-esen történt katonai konvojbaleset miatti terelések következtében jelentős autósorok alakultak ki Fehérváron.

Baleset bármikor lehet, de enélkül is sokszor van torlódás az egyre csak növekvő járműszám miatt. Milyen útfejlesztések segíthetnek a torlódások csökkentésében? Cser-Palkovics András polgármestert arra kértük, beszéljen a tervekről, a „kiútról”.

Az M7-es autópályán a 63-as útnál lévő lehajtó előtt gyakran alakul ki torlódás, ami elképesztően balesetveszélyes helyzetet teremt az autópályán mit sem sejtve, nagy sebességgel érkezők miatt.

– Az Auchan-körforgalom bővítése elodázhatatlan, mindenképpen meg kell valósítani a fejlesztést. Fontos hozzátenni, hogy az ide vezető közvetlen útkapcsolatok nagyobbik része és maga az autókat visszaduzzasztó körforgalom is állami kézben van, ezek fejlesztése nem önkormányzati feladat. A város érdeke azonban egyértelműen az, hogy megvalósuljon a bővítés, ezen dolgozunk hosszú ideje. A kormány már meghozta a szükséges döntést, s a tervek engedélyeztetése után, jövő évben – úgy látjuk – nincsen semmilyen jogi és pénzügyi akadálya, hogy a dupla, úgynevezett turbó körforgalom megépüljön. Nagyságrendileg 800 millióba kerül majd a dupla sávos, a gyalogosokat is lámpával segítő körforgalom kialakítása, amelynek tervezése hamarosan befejeződik és indulhat az engedélyeztetés. A Magyar Közút számítógépes szimulációja pedig egyértelműen megmutatta, hogy a dupla sávos, lámpás csomópont jóval biztonságosabb és gyorsabb áthaladást biztosít majd.

Szóba került egy negyedik lehajtó megépítése is, ez csak álom?

– Rohamosan nő a járművek száma. Fontos tehát, hogy ahol lehet, növeljük a csomópontok áteresztőképességét, ahogy tettük azt a Széchenyi-Horvát István, valamint a Mártírok-Seregélyesi úti csomópontoknál. Fontos azonban új utak építése, csomópontok létesítése is. A szakemberek úgy látják, a dinamikusan növekvő autószám miatt az Auchan-körforgalom átépítése csak 4-5 évre oldja meg a problémát. Szükség van tehát egy tehermentesítő lehajtóra, ami az elképzések szerint valahol Székesfehérvár és Szabadbattyán között épülne meg. Ennek kialakítása viszont egy még nagyobb volumenű útfejlesztés része lehet: a 81-es és a 13-as út négysávosításával függ össze. A Székesfehérvárt nyugatról elkerülő utat gyakorlatilag kivezetnék ehhez a negyedik lehajtóhoz egy új elkerülő-szakasszal, ezáltal tehermentesíteni lehet a meglévő három fehérvári autópálya-lejárót. Az állam már döntött, részletes megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni 2020 első negyedévéig. Az ügyben folyamatos az egyeztetés önkormányzatunkkal, úgy érzem, ez ma már egy realitással bíró fejlesztés. Azon dolgozunk, hogy a húszas évek első felében megvalósulhasson. Úgy látom, a kormány elkötelezett abban, hogy ezeket a komoly fejlesztéseket megfinanszírozza.

Az Új Csóri úti körforgalom problémájára mi jelenthet megoldást?

– Véleményem szerint az előbb említett fejlesztés is enyhíti a város északi részén lévő körforgalomnál a torlódásokat, de az elkészülő Auchan-csomópont mintájára ezt a körforgalmat is át kell majd alakítani.

Sokan várták, hogy az elkerülő út legutóbb megépült szakaszával együtt elkészül a 8-as és a 81-es út összekötése, de ez nem valósult meg. Lát esélyt arra, hogy ez, a várost legészakabbról elkerülő út megvalósuljon?

– A 81-es út említett fejlesztése tartalmazza ennek az útnak a tervezését is. A Székesfehérvárra eső feladat a Móri út felújítása és több helyütt körforgalmak kialakítása lesz, aminek a tervezése megkezdődött. A nagy munka több ütemre bontva valósulhat majd meg.

A Palotavárosból való reggeli kijutást és az esti visszajutást segíthetné, ha a Bakony utcát meghosszabbítanák és „rákötnék” a nyugati elkerülőre. Ez régi elképzelés már!

– Ez eldöntött és mindenképpen megvalósítandó útépítés. Azért is van rá égető szükség, mert a Balatoni út vasútvonallal összefüggő tervezett felújítása miatt lesz olyan időszak, amikor a Balatoni út csak részben lesz majd járható. Ezt viszont csak akkor lehet, akkor szabad megtenni, ha van egy, a Balatoni úttal párhuzamos út, amin a délnyugatról a városba igyekvők vagy Maroshegy lakói be tudnak jönni. Úgy látjuk, a jövő évben meglesznek a szükséges engedélyek, 2021 után ennek az útkapcsolatnak a kialakítása is megtörténhet. Ennél a fejlesztésnél is szükségünk lesz a kormány támogatására.

A Sárkeresztúri utat és a Seregélyesi körforgalmat összekötő új út mikor készül el?

– A következő nagy útépítés részben uniós, részben kormányzati, részben városi forrásból a déli összekötő út megépítése. Ez köti majd össze a Sárkeresztúri utat a Seregélyesi úttal, tehermentesítve ezzel a belvárosi útszakaszokat, különösen a Széchenyi út és a Horvát István utca kereszteződését, vagy éppen segítve a Balatoni útról jövő forgalmat. A földterület már rendelkezésre áll, a tervek elkészültek, s a szeptember 20-ai közgyűlésen várhatóan kiírja a testület az út megépítéséről szóló közbeszerzést. A terv az, hogy jövőre elkezdődjön a déli összekötő út építése. Ilyen nagyságrendű belterületi útépítésre Fehérváron évtizedek óta nem került sor! Ez egyébként kiegészül majd még egy útkapcsolattal, ami az Új Váralja sort a Budapest felé vezető vasútvonal fölött, egy felüljáróval köti ki a Mártírok útjára, az intermodális csomópont megépítésének részeként. Hangsúlyozom, ez utóbbi fejlesztést a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. koordinálja, nem önkormányzati, hanem állami pénzből készül majd el a várhatóan 2021-2022-ben kezdődő építkezés. Így, ha valaki átutazóban érkezik csak Fehérvárra, nem kell beautóznia a tágan vett belvárosba, hanem már a „város szélén” megtalálja majd a szükséges kerülőutakat.

Mikor települ a vasútállomás mellé a buszok „központja”, azaz mi a helyzet az intermodális csomóponttal?

– Mindent meg kell tennünk az alternatív közlekedési eszközök elterjesztése, bővítése érdekében. Ez környezetvédelmi és közlekedési szempontból is fontos, nem „fulladhatunk bele” a saját autóinkba. Jelenleg három intermodális csomópont megépítéséről van végleges döntés, az egyik a székesfehérvári, amelynek építése a remények szerint 2021-ben kezdődhet. Az intermodális csomópont megvalósulásával párhuzamosan pedig komolyabb járatsűrítésre lesz szükség; jóval korszerűbb, az utasok kényelmét és környezetünk védelmét is szolgáló buszparkkal. Tanulságos volt látni, hogy amikor áprilisban a fehérvári gazdaság teljesítményét megköszönve az önkormányzat fizette a dolgozói bérlet árának a felét, ezer darabbal több bérlet fogyott a szokásoshoz képest. Ez azt mutatja, érdemes kedvezményrendszerekben, akár a bérletár csökkentésében is gondolkozni a felnőttbérletek és a diákbérletek vonatkozásában is. Ezzel ugyanis az egyéni autózók számát tudnánk csökkenteni, végeredményben az esetleges torlódásokat csökkenteni.

A kerékpáros útkapcsolatok fejlesztése hol tart?

– A Széna téren már látszik a kerékpáros úthálózat fejlesztésének legfrissebb eleme, ez kiegészül a Budapest-Balaton kerékpárúttal, ami egyfajta kelet-nyugati kerékpáros gyűjtőútként szeli majd át Székesfehérvárt, erre fűzzük rá a város saját hálózatát, így mintegy 30 kilométernyi új kerékpárút, kerékpársáv jön létre. Ez már a nyugat-európai városok kerékpárútjaival összemérhető „mennyiség”! Az elkövetkező évek kiemelt feladata éppen ezért a szemléletformálás, az alternatív közlekedési eszközök használatának népszerűsítése, elterjesztése. Nem tettünk le a közösségi bringa-, illetve elektromos robogórendszer megvalósításáról sem, ami ugyancsak azt a célt szolgálja, hogy ne csak autóban gondolkodjunk, amikor közlekedésről beszélünk!