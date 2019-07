Kitörtek a halmozottan hátrányos helyzetből Szabadhídvégen

Noha a település lakosságszáma kis százalékban továbbra is csökken, Szabadhídvég mégis fiatalodik.

Mindezt Pap László polgármester is alátámasztotta: az óvodások 2010-ben még csak 17-en voltak, most pedig 44 gyermeket nevelnek a helyi intézményben. Az utánpótlásról pedig az idén megszerzett Királykisasszonyok és Királyfiak Otthona cím ad tanúbizonyságot, amely annak köszönhető, hogy 2017-ben Szabadhídvégen született a legtöbb gyermek Fejér megyében, arányosítva a település összlakosságához.

A lakosok igénylik a jobb közvilágítást, a jobb utakat és a csatornát

A jelenleg második ciklusát töltő polgármester elmondta: a település fejlődésének érdekében megkerülhetetlen lépés volt a hivatali működés struktúrájának, a kedvezőtlen társulásoknak és szerződéseknek a feltárása, és ezek újragondolása. Tevékenységeiket eleinte a folyamatos átszerveződések (körjegyzőség, közös hivatal, járási felosztások) akadályozták, azonban a mostani hivatali egység, vagyis Lepsény, Mezőszentgyörgy és Szabadhídvég hármasa hosszú távon működőképesnek bizonyul.

Nagy segítség volt a közmunkaprogram, amellyel kikerültek a halmozottan hátrányos települések sorából, továbbá a 2013-as állami konszolidáció, amellyel az önkormányzat megszabadult az előző ciklusok során felhalmozott hitelállománytól. A helyi vállalkozásoknak köszönhetően a település adóerő-képessége is sokat javult.

A fejlődésnek egyetlen hátulütője van: a település az egyes pályázati lehetőségekből kiesik, és az adóbevételek nem fedezik teljes mértékben az így kieső, fejlesztésre fordítható összeget. Mégis, amilyen lehetőséget csak lehet, megragadnak: hamarosan új óvoda épül Szabadhídvégen, az orvosi rendelő már elkészült – a szabadidőparkhoz hasonlóan –, de a jövőben kamerarendszer is működik majd a településen, továbbá bölcsődére is nyújtanak be pályázatot. Még a nyáron több belterületi út helyreállítását kezdik meg, ezzel a lakosság igényeinek is igyekeznek megfelelni. A településen élők leginkább az utak jobb minőségét, az elavult közvilágítás korszerűsítését, az ivóvíz minőségének javulását, a korábbi iskola épületének hasznosítását és a csatorna meglétét szorgalmazzák. Ez utóbbira az igényt – Felsőnyékkel és Mezőkomárommal közösen – már benyújtotta az önkormányzat, s az ivóvíz-minőséggel, valamint a LED-es közvilágítás-megoldással kapcsolatos projekttervek is folyamatban vannak.

A megannyi rendezvény (családi nap, falukarácsony, rockfesztivál) mellett a közfoglalkoztatásban is erősek: több elismerés érkezett már emiatt a településre. Szabadhídvégen kertészet és immár napenergiával működő feldolgozó, sőt egy harminchektáros energiaültetvény is található. A gazdaságilag stabilnak mondható településen elindított pályázatokat Pap László szívesen továbbvinné.