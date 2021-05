Kitárultak szombat reggel a városi strand kapui Fehérváron

A tavaszi időszakban a Covid-helyzet miatt bizonytalan volt, hogy mikor lehet megnyitni a városi strandot, ám a döntés megszületett, szombat reggeltől csobbanhatnak a fürdőzni vágyók.

Pénteken tartott sajtótájékoztatót a városi strandon Cser-Palkovics András polgármester, aki elmondta, hogy szerencsére minden úgy alakult, hogy kinyithatják a kapukat, vagyis a szombati naptól elindul a strandszezon itt, Székesfehérváron. A többi már csak az időjáráson múlik. A városvezető hozzátette, hogy a városgondnokság minden előkészítő munkát elvégzett, így nagyon szép környezetben várják a fehérváriakat éppúgy, mint a más településről érkezőket.

Mint megtudtuk, nemcsak megszépült a környezet, hanem új elemekkel is bővült az elmúlt időszakban a terület. A strandrészt önerőből újították fel korábban, most pedig a nagymedence renoválása történt meg egy kereken 110 millió forintos beruházás keretében. A munkát a városgondnokság mint üzemeltető végezte el, ám az ehhez szükséges forrást, a város által vállalt önerőn túl, a társasági adókedvezmény rendszere biztosította. A jelentős taós összeget a vízilabda-szövetség és a helyi vízilabdaklubon keresztül tudták lehívni.

A polgármester a jövővel kapcsolatos fejlesztéseket is ismertette: – Van egy következő tervünk is, ugyanúgy a vízilabdásokkal együttműködve szeretnénk egy épített sátrat az új nagymedencére. Ez körülbelül egy kétszázmillió forintos beruházást jelent majd, és az ehhez kapcsolódó előkészítő, illetve pénzügyi munkák már meg is kezdődtek. A péntek délelőtt még csak 22 fokos medence építéséről Bozai István, a Székesfehérvári Városgondnokság vezetője is beszámolt: – A nagy strandi versenymedencének teljes felújítását elvégeztük a Covid miatti üzemszünet idején. A munkálatok során új befúvó csővezetéket építettünk ki, ami miatt egy új vasbeton medencefeneket kellett kialakítani. Ezáltal csökkent volna a medence vízszintje, ezért a medence peremét is megemeltük, hogy az eredeti vízmélység megmaradjon. A tervek szerint az eddig megszokott túlnyomásos sátor helyén egy új, sokkal korszerűbb, acélszerkezettel merevített, hőszigetelt sátor lesz, talán még idén ősszel. Ha elkészül, sokkal több lesz az az idő, amikor mind a két nagymedence használható. Bár az időjárás inkább akadályozza a strand látogatását, mint a járványügyi intézkedések, de az biztos, hogy jelenleg védettségi igazolvánnyal látogatható a létesítmény.