Kisláng is összefogott a kis Leviért

Egymást érik Fejér megyében a jótékonysági rendezvények Hosszú Levente gyógyulásáért.

Nem volt ez másképp Kislángon sem, sütivásárral egybekötött ebéddel fogtak össze Leviért. Ahogy azt olvasónktól megtudtuk, Orgován Albertné és kedves családja felajánlotta, és a helyszínen el is készítette az ebédet, finom babgulyást, pogácsával.

A település lányai, asszonyai sem tétlenkedtek, rengeteg finom süteménnyel készültek, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy 2 óra alatt el is fogyott az összes. Mindezek mellett, a legkissebbeket csillámtetoválás és arcfestés is várta a napsütötte szombat délutánon. Az eseményen Levente és családja is jelent volt, együtt ebédeltek a kislángiakkal.

Előzmények: