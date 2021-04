Busszal Kisfaludról Szárazrétre – Górcső alá vettük a tervezett járatokat

Április 30-ig lehet véleményezni, s nyáron lép életbe a város új autóbusz-menetrendje. A meglévő vonalak és viszonylatok összekapcsolásával a tervek szerint megvalósítható lesz az átszállásmentes utazás a város egymástól távol eső pontjai között is. Szemügyre vettünk néhány változást, lássuk az új útvonalakat!

A városi tömegközlekedési hálózat még az 1970-es években alakult ki, azóta nem esett át nagyobb változtatásokon, pedig a város és a városi élet sokat változott az elmúlt évtizedekben. Az újonnan életbe lépő buszmenetrend szerint kevesebb vonalon, kisebb járatszámmal üzemel majd a szolgáltatás, ám mégis sűrűbben szállhatunk buszra. A kibővített útvonalak természetesen a menetidő hosszát is változtatják, ám ennek köszönhető az is, hogy ezentúl egyetlen felszállással eljuthatunk például Öreghegyről a Sóstó Ipari Parkba.

Lássunk pár példát!

Nézzük először Kisfaludot. Jelenleg a 22-es jelzésű autóbusszal utazhatunk oda, amely a Jancsár utcából indulva a Budai úton közlekedik. A új menetrendnek köszönhetően a Kisfaludról induló járat érinti majd a kórházat és az autóbusz-állomást is, végállomása a feketehegyi Kőrösi utcában lesz. Ez azt is jelenti, hogy ezentúl a Feketehegy-Szárazréten élők közvetlen járattal juthatnak el a kórházig a 7-es jelzésű autó­busszal. A 6-os autóbusszal át- szállás nélkül utazhatunk a Zsolnai út/Nagyszombati utca megállótól egészen a Hernád utca megállóig, így az egymástól távol eső kertvárosi részek is összeköttetésben lesznek.

Az Öreghegyről induló 26-os autóbusz útvonala meghosszabbodik, a Béla úttól egészen az Orsovai utcáig utazhatunk vele, míg a Béla útról induló 31-essel átszállás nélkül juthatunk el a vasútállomás érintésével a Jancsár utcáig.

A Kassai út/Nagyszombati utca megállóból indulva az új, 1-es járattal elérhetjük az autóbusz-állomást, a stadiont és a Sóstói bevásárlóközpontot is, ahová egyébként az 5-ös buszra felszállva Feketehegy-Szárazrétről is eljuthatunk.

Igazodik a dolgozókhoz

A most még 35-ösként ismert viszonylat egy kétirányú körjárattá alakul át. A 8-as és a 18-as körjáratok a Zone bevásárlóparktól indulnak, és oda is érkeznek, mialatt érintik a Fecskeparti lakónegyedet, a Szedreskerti lakónegyedet, az autóbusz-állomást, a vasútállomást és a kórházat is. Szinte ugyanezt az útvonalat járják majd be a 9-es és a 19-es jelű autóbuszok, ám ezek a bevásárló­- park helyett a Videoton Ipari Parkig közlekednek. Az ipari parkban dolgozók ráadásul ezentúl átszállás nélkül utazhatnak egészen Maroshegyig, érintve az autóbusz-állomást.

A 16-os járat hosszabb útvonalon, az uszoda és Börgönd között jár. Hétköznap munkaidőben és minden nap a műszakváltásokhoz igazodva betér az Alba Ipari Zónába. Az Alba Ipari Zóna és az uszoda között közlekedő 16A jelzésű autóbusz pedig a kórházat is érinti.

A Köfém lakótelepről indulva a 14-es busszal az uszodáig juthatunk, míg a 3-as és a 4-es járattal a belváros és a vasútállomás érintésével egészen a Fecskeparti lakótelepig utazhatunk, csúcsidőben 15, csúcsidőn kívül 30, hétvégén 60 percenként.