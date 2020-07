Kis község Besnyő, nagyra törő álmokkal

Lendületben a közel kétezer lelkes falu, amely idén 70 éves. A település arra törekszik, hogy minden megvalósítható és a fejlődést elősegítő lehetőséget megragadjon – mondta érdeklődésünkre Fejes Zsuzsanna polgármester, aki tájékoztatta lapunkat az elmúlt időszak fejlesztéseiről, a közösség életéről.

Az elmúlt 70 esztendő alatt Besnyő község egy teljes infrastruktúrával ellátott, csendes, élhető, szerethető faluvá fejlődött, szeretnek is itt élni a lakók, sőt az elszármazottak is hazajárnak időnként a találkozókra. Ez érezhető is, ahogy a falu szívében, a közösségi téren állunk a polgármester asszonnyal. Egyebek mellett ez a tér és a rajta található közösségi ház is teljesen megújult, igazi dísze lett a falucskának.

– A település fennállásának 70. évfordulója mellett a Besnyői Arany János Általános Iskola is mérföldkőhöz ért, idén ünnepli 60. születésnapját, így még nagyobb az öröm, hogy Európai Uniós finanszírozásból, a Vidékfejlesztései Program keretében a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület működési területére meghirdetett pályázati forrásból 10 millió forint értékben megújulhatott az iskolaudvar és a játszótér, valamint elkészült az iskola és a faluház udvarán lévő közösségi tér térkővel való burkolása. Sokat jelent ez számunkra, hiszen ennek eredményeképpen nemcsak kulturált külsőt kapott a központunk, de egyúttal biztonságosabbá vált a közlekedés is az iskolások, valamint a faluház és az önkormányzat rendezvényeinek látogatói számára.

Mégis talán a szívük csücske, ha fogalmazhatunk így, a faluházuk, amely 10 milliós EU-s forrásból, illetve közel 10 millió forint önrészből kívül-belül megújulhatott.

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen csodálatosan néz ki! Az önkormányzat önerőből végezte el a belső felújítást: nyílászárókat cseréltünk, burkoltunk, lambériáztunk, majd az épület teljes belső festésére is sor került, míg kívülről az épület egy teljesen új megjelenést kapott, miközben egy akadálymentes bejáratot is készítettünk. Ezzel immár méltó helye van a település rendezvényeinek, eseményeinek.

Hasonlóan fontos beruházásnak nevezte a polgármester a Magyar Falu Program keretében zajló fejlesztéseket is, valamint elismeréssel beszélt a helyi sportegyesületükről is.

– Az önkormányzat 5-5 millió forintos támogatást nyert az MFP keretében két terület fejlesztésére, melyek kivitelezése heteken belül lezárul. Az egyik a temető kerítésének felújítása, míg a másik a Táncsics utcai járda szakaszos felújítása 430 méter hosszan, 1 méter szélességben a legveszélyesebb szakaszokon. Költséghatékony gazdálkodásunknak köszönhetően lehetőségünk volt önerőből útfelújításra is a Diófa és a Belmajori utcában. Nagy öröm továbbá, hogy a sportegyesületünk sikeres pályázatának köszönhetően elkészült a Sporttelepen lévő épület belső renoválása is, aminek köszönhetően modern és kulturált körülmények várják a lelkes sportolókat.

Fejes Zsuzsanna polgármester végül kiemelte, a jövőben is hasonló úton kívánnak haladni és minden lehetőséget kihasználni, hogy tovább épüljön, szépüljön a község.