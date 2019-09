Királykút: két kérdésben is konszenzusra jutottak

A Királykút lakónegyed egyik játszóterére szervezett lakossági fórumot kedden délután Földi Zoltán önkormányzati képviselő.

A helyszínen körülbelül harminc ember várta, hogy tájékoztatást kapjon a környék forgalmi rendjének esetleges változásáról. Földi Zoltán fölvázolta, miért is jöttek össze. Elmondta: az utóbbi időben többen is megkeresték bizonyos kérdésekkel, a lakossági fórumot pedig azért szervezte, hogy e kérdésekben a lakónegyedben élők jussanak konszenzusra. Voltak, akik fölvetették, hogy legyen egyirányú a Mikszáth és a Cserkész utcát összekötő szakasz, s volt javaslat a Királykút lakónegyed fizetős övezetté tételére is.

A képviselő egy papírt is hozott, amelyen a Forgó utcánál kialakítandó parkolási létesítmények terve volt látható. Ezt ismertette is, és kiderült: a Kertalja utca felől kikanyarodva fölfestenének egy zebrát, és a Cserkész utca felé is lenne egy gyalogátkelőhely. E helyszínek mellett összesen tizenegy parkolóhelyet létesítenek. Az 1–8. számú házsor előtti murvás részt aszfaltozzák, de nem alakítanak ki parkolókat.

Földi Zoltán szerint az a játszótér, ahol a fórumot rendezték, elég nagy, ha egy kissé keskenyebbre vennék, akkor több parkolóhelyet tudnának kialakítani. Egy lakó is azzal érvelt: felesleges ötven méteren belül két játszótér, inkább az autóknak kellene még hely. A fizetős övezetté válásról elég hamar kialakult a közös vélemény: nem szeretnék a lakók.

Később pedig abban is megegyeztek – tudtuk meg Földi Zoltántól –, hogy az említett útszakasz marad kétirányú. Ám azt szélesítik, az 1–8. számú házsor felé, a játszóteret keskenyebbé véve.

A találkozón fölmerültek egyéb kérdések is, például a szemétszállítás kapcsán, illetve a képviselő bejárta a környéket a jelenlévőkkel.